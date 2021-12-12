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Пособие по безработице в Украине: кому светит "минималка" и кто не сможет получить деньги

12 декабря 2021, 13:11
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Безработным украинцам старше 35 лет, которые официально до этого не работали, пособие не выплатят.

Деньги, пенсия
Максимальная сумма пособия по безработице в Украине составляет около 10 тысяч гривен / УНИАН

Сегодня на пособие по безработице в Украине могут претендовать люди, у которых есть рабочий стаж, а также те, кто трудился неофициально. Если трудовая деятельность украинца возрастом до 35 лет не была зафиксирована государством, то он сможет претендовать только на минимальные выплаты. Причем лицам, старше 35 лет и нигде до этого формально не работавшим, в пособии и вовсе откажут.

Как сообщает РИА Мелитополь со ссылкой на мелитопольский горрайонный центр занятости, украинцы до 35 лет, которые до обращения за пособием нигде не работали или же получали зарплату "в конверте" без записей в трудовой книжке и не заработали страхового стажа, смогут претендовать только на минимальное пособие по безработице.

Кто получит минимальное пособие по безработице

На период карантина и в течение 30 дней после его окончания сумма минимального пособия составит 1 тысячу гривен.

Примечательно, что максимальная сумма пособия по безработице с 1 декабря 2021 года составляет около 10 тысяч гривен.

Лица до 35 лет без официального трудового стажа могут рассчитывать на выплату минималки в течение 180 календарных дней.

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Кто не получит "минималку"

Граждане, которые старше 35 лет и ранее официально нигде не работали (без страхового стажа), пособие по безработице получить не смогут.

Как в Украине платят пособие по безработице

Пособие по безработице в Украине назначается исходя из страхового стажа, а также учета заработной платы и дохода человека, полученных за последние 6 месяцев по месту его работы.

Рабочий стаж до двух лет – помощь в размере 50% от дохода человека

  • От двух до шести лет – 55% от дохода
  • От шести до десяти лет – 69% от дохода
  • Больше 10 лет – 70% от дохода.

Как выплачиваются деньги

Служба занятости со временем будет уменьшать сумму выплат на период безработицы

  • Первые 90 календарных дней безработицы – 100% от выплат
  • Следующие 90 календарных дней – 80%
  • В дальнейшем – 70%.

Для того чтобы получать выплаты в условиях карантина, нужно по телефоне или электронной почте подтверждать свой статус безработного и быть в диалоге с карьерным советником.

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