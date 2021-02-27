УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Рекордно подорожавший продукт ждет новый рост цен

27 февраля 2021, 22:14

Цены на сахар уже подскочили в январе 2021 года на 54,7%.

Сахар
В Украине прогнозируют подорожание сахара / УНИАН

В Украине цены на сахар в Украине в ближайшее время вырастут в связи с тем, что аграрии несут слишком высокие затраты на выращивание сахарной свеклы, заявила аналитик Марина Романюк.

"Цена на сахар продолжает расти в Украине, на это влияет отказ производителей от выращивания сахарной свеклы из-за того, что культура поражается вредителями и очень чувствительна к погодным условиям. Также производители несут высокие затраты на посевные материалы, удобрения, средства защиты растений", - сказала она в эфире телеканала Украина 24.

По словам Романюк, на данный момент на рынке за сахар-песок за килограмм просят уже больше 20 грн.

"Из-за сокращения объемов производства мы ожидаем в ближайшее время роста цены на 5-10%", - отметила аналитик.

Читайте такжеУкраинцев предупредили о дальнейшем подорожании продуктов

Отметим, что по данным Киевской школы экономики, цены на сахар, яйца и масло в Украине выросли в январе 2021 года, по сравнению с январем 2020 года, на 54,7%, 52,3% и 25,6% соответственно.

"Сахар, яйца и масло стали рекордсменами в годовом росте - цены по сравнению с январем 2020 года увеличились на 54,7%, 52,3%, и 25,6% соответственно", - сказано в аналитическом обзоре инфляции за январь 2021 года.

Отмечается, что основной причиной подорожания является снижение предложения сырья (свеклы и подсолнечника), а также подорожание кормов для птиц (зерновые).

/ kse.ua

"Однако в подорожании следует усматривать и положительную сторону, ведь лучший урожай в этом году должен повлечь за собой удешевление этих же товаров, снижая и общий уровень инфляции", - сказано в обзоре.

Подорожание продуктов в Украине:

  • В 2021 году в Украине подорожали продукты питания. Выросли цены на муку, куриные яйца, мяса, крупы и подсолнечное масло. Эксперты прогнозируют, что весной ожидается подорожание мяса, зерновых, овощей и фруктов.
  • Экономист Олег Пендзин заявлял, что цены на продукты питания в Украине неуклонно будут расти. При этом они будут находиться в пределах покупательной способности населения.
сахар продукты питания цены на продукты новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Рекордно подорожавший продукт ждет новый рост цен». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
В Украине назвали годовой тариф на газ для населения с 1 апреляВ Украине назвали годовой тариф на газ для населения с 1 апреля Стало известно, кому не будут повышать пенсии с 1 мартаСтало известно, кому не будут повышать пенсии с 1 марта Повышение пенсий, понижение цены на газ: что ждет украинцев в мартеПовышение пенсий, понижение цены на газ: что ждет украинцев в марте В Украине резко выросли цены на бензин и дизельное топливоВ Украине резко выросли цены на бензин и дизельное топливо Украинцам стало сложнее легально попасть на Запад на заработки – экспертУкраинцам стало сложнее легально попасть на Запад на заработки – эксперт
Следующий материал

Последние новости

23:28
Украинские врачи перечислили особенности вакцины AstraZeneca
23:04
В СИЗО, где удерживают активиста Стерненко, вспыхнул пожар Видео
22:30
В ГСЧС подсчитали, сколько туристов спасли в Карпатах с начала года
22:14
Рекордно подорожавший продукт ждет новый рост цен Видео
21:52
"Финансируют тирана": в Литве резко высказались о Северном потоке-2 Видео
Реклама
21:32
Кравчук подловил Россию на лжи по вопросу Донбасса и Крыма Видео
21:23
На Харьковщине COVID-19 стали чаще болеть дети, много тяжелых случаев Видео
21:14
Подробный лунный календарь на март 2021: когда будут воплощаться мечты Видео
21:04
Горбачев назвал сценарий, при котором Путину и Байдену удастся договориться Видео
21:02
СМИ выяснили стоимость шикарного дворца Пугачевой и Галкина
20:48
Экс-министр предупредила о летальных случаях при вакцинации от COVID-19 Видео
20:31
Эксперт предрек Крымскому мосту печальную участь Видео
20:18
Маски для волос в домашних условиях для роста и восстановления Видео
20:04
Разборки и стрельба: в "Де Резорт Девелопмент" отреагировали на инцидент возле стройки
19:51
Пашинян сделал заявление в ответ на отказ Саркисяна увольнять главу Генштаба Видео
19:46
Всплыла неожиданная версия причины пожара в больнице в Черновцах Видео
19:40
Медики рассказали о состоянии пострадавшего во время пожара в Черновцах
19:16
Стало известно о разбирательствах США с компанией, покинувшей Северный поток-2 Видео
19:05
В полиции Киева высказались о протестах сторонников Стерненко Видео
18:57
Стало известно о катастрофической ситуации в COVID-больнице на Прикарпатье Видео
Реклама
18:41
У Зеленского объяснили новый санкционный удар СНБО по "предателям" Видео
18:36
Аналитики рассказали, сколько денег МВФ даст Украине в 2021 году Видео
18:33
Социологи выяснили, как украинцы относятся к активисту Стерненко Видео
17:46
В Черновцах раскрыли детали смертельного пожара в больнице с COVID-пациентами Видео
17:10
Саркисян пошел против Пашиняна и заблокировал отставку главы Генштаба Армении Видео
16:59
Синоптик предупредил о "потопе" в марте и серьезном ударе мороза Видео
16:40
В моду на весну входит total black: одежда, которую мы должны полюбить Фото Видео
16:12
Гороскоп на март-2021: Рыбам на голову свалится мешок денег, а Близнецы будут страдать
15:57
Трагедия в коронавирусной больнице Черновцов: возможен самоподжог Видео
15:54
Геращенко прокомментировал акцию протеста сторонников Стерненко Видео
15:52
Названа возможная причина пожара в больнице в Черновцах Видео
15:20
В Украине назвали годовой тариф на газ для населения с 1 апреля Видео
14:54
Сторонники Стерненко забросали Офис генпрокурора петардами и файерами Видео
14:39
На новом "телеканале Медведчука" рассказали о сроках возвращения в эфир Видео
14:14
В коронавирусной больнице Черновцов был смертельный пожар Видео
14:09
Отставки в Офисе Зеленского и освобождение Стерненко: что требовали на Банковой Видео
14:07
До -13: синоптик предупредила о дубаке в Украине в марте Видео
13:57
В ЕС выдвинули громкое обвинение против режима Путина и назвали угрозу для РФ Видео
12:40
Семи областям Украины грозит жесткий карантин – Ляшко Видео
12:28
В Минздраве Украины из-за пандемии изменили список стран красной зоны Видео
Реклама
12:12
Гороскоп на 27 февраля для всех: тайный сон и любовная лапша Видео
11:57
У Зеленского объявили о реакции Украины в случае удара России из-за Медведчука Видео
11:38
Получивший разграбленный спиртзавод молдавский инвестор продолжает переговоры с ФГИУ
11:18
Пять сценариев победы: как Украина собирается возвращать Донбасс
10:37
Как Зеленскому выиграть войну против Порошенко и Медведчука мнение
10:12
Самый красивый маникюр весна 2021 и френч весенний: главные тренды Фото
10:08
Киеву синоптик сулит уход снега и скачок температуры Видео
10:05
Украина и Россия разошлись на развилке и больше уже не сойдутся мнение
09:16
В ТКГ назвали позитив для Киева от слияния "ДНР" и "ЛНР"
09:05
В Крыму дерзко ответили на заявление Байдена о признании полуострова Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять