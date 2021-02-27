Рекордно подорожавший продукт ждет новый рост цен

Цены на сахар уже подскочили в январе 2021 года на 54,7%.
В Украине цены на сахар в Украине в ближайшее время вырастут в связи с тем, что аграрии несут слишком высокие затраты на выращивание сахарной свеклы, заявила аналитик Марина Романюк.
"Цена на сахар продолжает расти в Украине, на это влияет отказ производителей от выращивания сахарной свеклы из-за того, что культура поражается вредителями и очень чувствительна к погодным условиям. Также производители несут высокие затраты на посевные материалы, удобрения, средства защиты растений", - сказала она в эфире телеканала Украина 24.
По словам Романюк, на данный момент на рынке за сахар-песок за килограмм просят уже больше 20 грн.
"Из-за сокращения объемов производства мы ожидаем в ближайшее время роста цены на 5-10%", - отметила аналитик.
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Отметим, что по данным Киевской школы экономики, цены на сахар, яйца и масло в Украине выросли в январе 2021 года, по сравнению с январем 2020 года, на 54,7%, 52,3% и 25,6% соответственно.
"Сахар, яйца и масло стали рекордсменами в годовом росте - цены по сравнению с январем 2020 года увеличились на 54,7%, 52,3%, и 25,6% соответственно", - сказано в аналитическом обзоре инфляции за январь 2021 года.
Отмечается, что основной причиной подорожания является снижение предложения сырья (свеклы и подсолнечника), а также подорожание кормов для птиц (зерновые).
"Однако в подорожании следует усматривать и положительную сторону, ведь лучший урожай в этом году должен повлечь за собой удешевление этих же товаров, снижая и общий уровень инфляции", - сказано в обзоре.
Подорожание продуктов в Украине:
- В 2021 году в Украине подорожали продукты питания. Выросли цены на муку, куриные яйца, мяса, крупы и подсолнечное масло. Эксперты прогнозируют, что весной ожидается подорожание мяса, зерновых, овощей и фруктов.
- Экономист Олег Пендзин заявлял, что цены на продукты питания в Украине неуклонно будут расти. При этом они будут находиться в пределах покупательной способности населения.