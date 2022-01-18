Резкий рывок доллара: раскрыт худший сценарий девальвации гривны

Гривна, как средство инвестиций, потеряла привлекательность, говорят эксперты.
Уже к следующим выходным курс доллара вырастет еще 20-30 копеек и перейдет выше отметки в 28 гривен, прогнозируют эксперты.
По прогнозу финансового аналитика Андрея Шевчишина, в ближайшее время курс может двинуться в зону 28,2-28,3 грн/$, сообщает Obozrevatel.
Аналитики выделяют две основные причины падения курса: рост стоимости энергоносителей и активная продажа иностранцами украинских ценных бумаг.
Предприятия вынуждены закупать газ по завышенным ценам. А для этого нужны доллары.
В то же время гривна, как средство инвестиций, потеряла привлекательность. Особенно для иностранных инвесторов. При этом доллар обещает стать более привлекательным. Вскоре ФРС США (Федеральная резервная система) повысит учетную ставку доллара. А значит депозиты в американской валюте станут более привлекательны. Поэтому иностранцы активно сбывают украинские ОВГЗ, обменивая их на валюту.
Эти два фактора увеличивают спрос на доллар и взвинчивают его цену. При этом НБУ, как может, сдерживает падение гривны, выходя с долларовыми интервенциями на валютный рынок.
Прогнозируется, что курс доллара будет расти. Уже в ближайшее время гривня не только перейдет психологическую отметку в 28 грн/$, но и уверенно будет приближаться к новому рубежу, не исключили эксперты.
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