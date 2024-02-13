Третья квитанция за газ: как придется украинцам иначе за него платить

В Украине с января 2024 года была введена новая строчка в платежке ‒ за доставку газа. Ее размер составит около 300 грн на три года с квартиры. При этом сумма будет для всех разной. Как сообщает портал "Фокус", плата за обслуживание не включает большую часть работ, например, поверки за счетчики или ликвидации каких-либо повреждений систем или последствий аварийных ситуаций – за это жильцам многоквартирных домов нужно платить отдельно.
Далее, говорят эксперты, техническое обслуживание систем газоснабжения включает проверку наличия свободного доступа к газопроводам и газовому оборудованию, состоянию покраски и креплениям газопровода, наличию футляров в местах прокладки через внешние и внутренние конструкции дома, состоянию уплотнения межтрубного пространства.
Также речь идет:
- о техобслуживании запорных устройств, которые были установлены на газопроводах и газовом оборудовании;
- техническое обслуживание газоиспользующего оборудования, предназначенное для отопления мест общего пользования;
- проверку на герметичность соединений газопроводов и газового оборудования, размещенных вне помещений потребителей;
- устранение обнаруженных утечек газа с повторной проверкой газовых сетей на герметичность.
Сумма, прежде всего, зависит от состояния сетей и самого объекта ‒ большой или малый, новый или старый, многоквартирный дом или общежитие, считает эксперт по энергетика Юрий Корольчук.
"На сегодняшний день отталкиваются от того, что квартира должна платить около 300 грн - сумма за три года. То, что потребитель будет платить раз в три года, маловероятно, потому что это было бы сложно упорядочить юридически. Потому что потребитель не обязал держать в голове эту информацию и раз в три года "ловить" уведомление о необходимости уплаты. Поэтому, скорее всего, потребители будут платить или около 100 грн в год, или 8-10 грн ежемесячно", - отметил эксперт.
Как платить за газ в Украине правильно
Напомним, в Украине приняты все необходимые нормативно-правовые акты для введения третьей платежки за газ. Договор на техническое обслуживание был утвержден НКРЭКУ 5 декабря 2023 года. Изменения в кодекс газораспределительных систем предусматривают, что операторы должны привести существующие договоры в соответствие с новым типовым договором в месячный срок и уведомить совладельцев об этом через счета на оплату услуг распределения газа.
Также абоненты "Нафтогаза Украины" могут получить 1% скидку на оплату газа, если будуть своевременно оплачивать счета до 15-го числа месяца. Сейчас цена газа составляет 7,96 грн за кубический метр, и скидка действует на любую сумму платежа.
Кроме этого, в некоторых многоквартирных домах в Украине установлен один домовой счетчик на газ, что может привести к переплате из-за разницы между количеством зарегистрированных и фактически проживающих лиц. Для изменения этих данных следует обратиться в ближайший центр обслуживания клиентов филиала "ГазСети" и подать заявление вместе с паспортом, идентификационным кодом и справкой о составе семьи.
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