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У кого в Украине самые высокие и самые низкие зарплаты - данные Госстата

18 февраля 2021, 12:37
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В ведомстве озвучили свежие данные по поводу самых высоких и самых низких официальных заработных плат, которые получали украинцы в декабре 2020 года.

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У кого в Украине самые высокие и самыи низкие зарплаты / УНИАН

В Украине в среднем самые высокие зарплаты получают сотрудники авиационной отрасли. Об этом свидетельствуют данные за декабрь минувшего года, которые были опубликованы Государственной службой статистики.

На втором месте по уровню средних зарплат оказались финансисты, а на третьем месте – специалисты из IT-сферы. Самые высокие зарплаты получают в авиационном транспорте, там 36,6% сотрудников получают от 25 тысяч гривен. На втором месте – финансовая и страховая деятельность (22,5% зарабатывают от 25 тысяч гривен). В сфере IT официально зарабатывают больше 25 тысяч гривен 21,8% сотрудников.

В Госстате говорят, что они оперируют только официальными данными – тех зарплат, с которых выплачены налоги. Доходы украинцев, которые зарабатывают неофициально, в статистику, естественно, не попали.

Сколько в среднем зарабатывают украинцы:

  • до 5 тысяч гривен – 7%
  • от 5 до 6 тысяч гривен – 16% от 6 до 7 тысяч гривен – 4,8%
  • от 7 до 8 тысяч гривен – 7,2%
  • от 8 до 10 тысяч гривен – 10,9%
  • от 10 до 12 тысяч гривен – 9,7%
  • от 12 до 15 тысяч гривен – 11,4%
  • от 15 до 20 тысяч гривен – 11,6%
  • от 20 до 25 тысяч гривен – 6,6%
  • от 25 тысяч гривен – 9,6%

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Напомним, ранее сообщалось:

  • Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что проект государственного бюджета на будущий год могут пересмотреть уже после первого финансового квартала 2021-го.
  • Шмыгаль также добавил, что при пересмотре бюджета будут увеличены расходы на социальные выплаты и, в частности, на увеличение зарплат медикам.
  • Минимальная зарплата в Украине, которая с 1 января 2021 года составляет 6 тысяч гривен, почти в 9-10 раз ниже, чем в Ирландии и Германии и в 13 раз ниже, чем в Люксембурге.
  • В Украине минимальная зарплата будет расти в среднем на 7-10% ежегодно, и, согласно данным Минэкономразвития, в 2024 году будет составлять 7 665 гривен.
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