У кого в Украине самые высокие и самые низкие зарплаты - данные Госстата

У кого в Украине самые высокие и самыи низкие зарплаты / УНИАН

В Украине в среднем самые высокие зарплаты получают сотрудники авиационной отрасли. Об этом свидетельствуют данные за декабрь минувшего года, которые были опубликованы Государственной службой статистики.

На втором месте по уровню средних зарплат оказались финансисты, а на третьем месте – специалисты из IT-сферы. Самые высокие зарплаты получают в авиационном транспорте, там 36,6% сотрудников получают от 25 тысяч гривен. На втором месте – финансовая и страховая деятельность (22,5% зарабатывают от 25 тысяч гривен). В сфере IT официально зарабатывают больше 25 тысяч гривен 21,8% сотрудников.

В Госстате говорят, что они оперируют только официальными данными – тех зарплат, с которых выплачены налоги. Доходы украинцев, которые зарабатывают неофициально, в статистику, естественно, не попали.

Сколько в среднем зарабатывают украинцы:

до 5 тысяч гривен – 7%

от 5 до 6 тысяч гривен – 16% от 6 до 7 тысяч гривен – 4,8%

от 7 до 8 тысяч гривен – 7,2%

от 8 до 10 тысяч гривен – 10,9%

от 10 до 12 тысяч гривен – 9,7%

от 12 до 15 тысяч гривен – 11,4%

от 15 до 20 тысяч гривен – 11,6%

от 20 до 25 тысяч гривен – 6,6%

от 25 тысяч гривен – 9,6%

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