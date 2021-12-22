Украина договорилась о поставках газа из Венгрии в обход Газпрома

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Украина увеличит поставки газа из Венгрии уже с 1 января 2022 года. Согласно договору, каждый сутки из Будапешта в Киев будет поступать до 8 миллионов кубометров газа. Контракт заключен на 3 месяца, в течение которых стороны уладят технические вопросы.

"Оператор ГТС Украины и оператор ГТС Венгрии FGSZ заключили соглашение о взаимодействии по введению с 1 января 2022 гарантированных мощностей для транспортировки природного газа в направлении Венгрия-Украина", - рассказал глава управляющей компании ГТС Украины Сергей Макогон.

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