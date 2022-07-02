Украинцам грозит новый дефицит топлива на АЗС: названа причина и сроки

Украинцев предупредили о рисках нового кризиса на АЗС / pixabay.com

В Украине может возникнуть новый дефицит автомобильного топлива, заявил бывший министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

По его мнению, в частности, дефицит дизеля может возникнуть в августе-октябре 2022 года. Об этом он подчеркнул в эфире информационного телемарафона.

Он пояснил, что именно в это время аграрии начинают активный сбор урожая.

"У нас будет начало активной фазы сбора урожая. Если говорить о таком сегменте как дизель, мы снова можем встретиться с ситуацией дефицита где-то в августе-октябре", - добавил Оржель.

Топливный кризис в Украине

Как известно, в Украине в последнюю неделю апреля начался дефицит топлива на АЗС. По состоянию на начало июня ситуация немного улучшилась, ограничения на отпуск топлива смягчились до 20-30 литров в бак.

В апреле в результате авиаударов уничтожен единственный крупный нефтеперерабатывающий завод Украины в Кременчуге(Полтавская обл.), на который приходилось около 40% общей поставки бензина и дизельного топлива. Также россиянами разбомблены около 20 нефтебаз.

18 июня российские захватчики совершили очередную ракетную атаку на Кременчуг. В тот же день три российские ракеты попали в нефтебазу в Новомосковском районе Днепропетровской области, возник масштабный пожар.

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