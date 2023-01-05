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Украинцам в январе пересчитают квитанции за газ: кто имеет право

5 января 2023, 15:24
В Украине с января пересчитают суммы в платежках за доставку газа. Сам тариф не изменили, однако объемы "голубого топлива" пересчитали.
Счетчик, газ
Украинцам в январе пересчитают квитанции за газ: кто имеет право / коллаж фото УНИАН

В январе 2023 года тарифы на газ для украинцев не изменились (по сравнению с декабрем прошлого года), но отдельным бытовым потребителям могут пересчитать размер абонентской платы. На это обратил внимание портал Обозреватель.

Как говорят чиновники, абонплату на газ устанавливают исходя из потребления носителя за минувший год − объем газа умножают на тариф и делят на год. Кроме того, следует учитывать, что у каждого поставщика газа — собственный тариф.

До 1 января нынешнего года украинцы платили, исходя из объемов потребления с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021 года, а с 1 января 2023 будем платить из расчета того газа, который использовали с октября 2021 года до конца сентября минувшего года.

Тем украинцам, которые потребляли больше газа, установят заметно более высокую абонплату. А потребители, которые экономили газ, скорее всего, будут платить меньше, говорят эксперты.

Кроме того, специалисты напомнили, что в Украине тарифы на газ, отопление и горячую воду не будут пересчитывать как минимум до конца отопительного сезона 2022/2023. К примеру, Кабинет министров уже принял решение выделить дополнительные деньги на эти нужды местным бюджетам в размере 14 млрд грн. Но есть немалая опасность, что тариф на воду может увеличиться.

Напомним, ранее в Пенсионном фонде сообщили, что после достижения пенсионного возраста пенсия назначается в случае, даже если человек был вынужден уехать из страны из-за активных боевых действий.

"Пенсия по возрасту может назначаться автоматически, если в реестре застрахованных лиц есть сведения о стаже, приобретенном до 2004 года (работодателем или застрахованным лицом была представлена на перевод в электронный вид трудовая книжка). Если стажа в РЗЛ недостаточно, то пенсия будет назначена по заявлению, которое можно подать через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. За назначением пенсии по возрасту можно обращаться в любое время после возникновения права на пенсии", — пояснили чиновники.

Позднее в Украине чиновники изменили формулу расчета субсидии и суммы льгот на оплату коммунальных услуг.

С мая и на весь неотопительный сезон будут выплачивать 16% субсидии и 29% льготы, начисленных в январе 2022 года.

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