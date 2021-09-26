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Украинцев ждет сокращение пенсий на 10%: в Минсоцполитики назвали причину

26 сентября 2021, 10:00

Сегодня пенсии составляют 30% от зарплат, а в перспективе из-за демографии будем иметь 20%.

пенсионеры
Украинцев ждет сокращение пенсий на 10%: в Минсоцполитики назвали причину / УНИАН

В Украине пенсии могут сократиться на 10% в перспективе, и вместо нынешних 30% от зарплат граждане будут получать только 20%, заявила глава Минсоцполитики Марина Лазебная. Она отметила, что причиной такого снижения способны послужить демографические изменения.

В ходе выступления на круглом столе "Пенсионная реформа в Украине: быть или не быть" Лазебная рассказала, что в Украине в 2004 году была введена страховая пенсионная система, предусматривающая схему - чем большая зарплата и стаж у гражданина, тем больше и сумма пенсии.

"Лет пять это работало нормально, пенсии составляли 57-60% от заработка. Это были хорошие показатели. Но потом из-за демографических изменений, популистских, непродуманных и несистемных решений пенсионная система стала недофинансированной и несправедливой. В результате - сегодня пенсии составляют 30% от зарплат, а в перспективе из-за демографии будем иметь 20%. И охват страховой пенсионной системой снижается", - объяснила глава Минсоцполитики.

По словам министра, правительство имеет видение и дорожную карту построения "устойчивой, всеобъемлющей" пенсионной системы, которая учитывает интересы каждой категории пенсионеров и работающих людей, в том числе тех, кто не получит необходимого стажа.

"На самом деле, система поддержки пожилых людей, которую мы строим, не ограничивается тремя уровнями пенсионной системы... На сегодня мы фактически заложили основы 5-уровневой системы социальной поддержки. Она дает каждому пенсионную перспективу. И обязательные пенсионные накопления - неотъемлемая часть этой системы", - особо отметила Лазебная.

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Пенсии в Украине

В Раде рассказали, что в 2021 году украинских пенсионеров ждет индексация пенсий, а также новые доплаты для отдельных категорий пожилых людей.

Двум категориям украинцев-пенсионеров в перспективе повысят ежемесячные выплаты до 30 тысяч гривен. В профильном комитете Верховной Рады поддержали законопроекты №№4555 и 4555-1.

За последнее время в Украине для почти 9 млн пенсионеров проиндексированы пенсии на 11%, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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