В Украине повысят пенсии: кому и когда рассчитывать на прибавку

Пенсии в Украине пересчитают / УНИАН

За последнее время в Украине для почти 9 млн пенсионеров проиндексированы пенсии на 11%, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде 24 сентября, трансляция которого велась на сайте парламента, он отметил внедрение ежемесячных доплат в размере 2 тысяч гривен для военных пенсионеров.

Кроме того, по словам главы Кабмина, в Украине также увеличены на 2-2,5 тысячи грн пенсии для лиц с инвалидностью, пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС.

Он напомнил, что проиндексированы пенсии работающим пенсионерам, а с 1 октября 2021 года будут запущены доплаты в размере 400 грн для пенсионеров старше 75 лет.

"Также с октября следующего года доплаты по 300 грн будут получать пенсионеры старше 70 лет. В прошлом году мы ввели доплаты по 500 грн пенсионерам в возрасте от 80 лет. Благодаря инициативе президента такая программа заработала впервые в Украине", — добавил Шмыгаль.

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Повышение пенсий в Украине

Напомним, ранее в Раде рассказали, что в 2021 году украинских пенсионеров ждет индексация пенсий, а также новые доплаты для отдельных категорий пожилых людей.

Двум категориям украинцев-пенсионеров в перспективе повысят ежемесячные выплаты до 30 тысяч гривен. В профильном комитете Верховной Рады поддержали законопроекты №№4555 и 4555-1.

5 февраля Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №3623, в соответствии с которым в Украине запускается полноценная работа электронных трудовых книжек. Закон упрощает доступ к информации о трудовом стаже, а это означает, что пенсии будут начисляться автоматически.

9 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал запуск накопительной пенсионной системы в Украине уже в этом году. По его словам, это обеспечение достойной пенсии и инвестиция в экономику.

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Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что считает такую идею несворевременной. По его мнению, накопительную систему нужно вводить на этапе начала экономического роста, а не в разгар кризиса в экономике.