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Украинцы получат по 1800 грн на коммуналку: кто имеет право

2 января 2023, 08:52
В Украине в 2023-м средний размер субсидии составит 1800 грн. Правила получения помощи не изменили. И ее администрированием занимается Пенсионный фонд.

Субсидии
Украинцы получат по 1800 грн на коммуналку: кто имеет право / коллаж фото УНИАН

В Украине в 2023 году средний размер субсидии на услуги ЖКХ составит 1,8 тысячи грн. Об этом стало известно на заседании комитета Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов. По словам депутатов, правила получения помощи в 2023 году не изменили, при этом еще с прошлого года администрированием субсидий занимается Пенсионный фонд.

"В 2023 году на субсидии выделено 37 млрд грн. Мы убеждены, что этих средств хватит. Соответственно, если мы увидим, что потребность растет, будем перераспределять внутри бюджетных расходов и добавлять средства", – заявила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.

Кому не положена субсидия:

  • если общая площадь жилого помещения превышает 130 кв. метров для квартир в многоквартирном доме, 230 кв. метров для индивидуальных домов (кроме жилых помещений детских домов семейного типа, приемных семей, многодетных семей);
  • кто-либо из состава домохозяйства или член семьи в течение 12 месяцев перед назначением жилищной субсидии что-то приобрел на сумму 50 тыс. грн или больше;
  • кто-либо из состава семьи имеет в собственности более одного жилого помещения (квартиру, дом), кроме жилых помещений в общежитиях и жилья:
  • имеет на депозитном банковском счете (счетах) имеющиеся средства в сумме, превышающие 100 тыс. грн, или облигации внутреннего государственного займа на общую сумму, превышающую 100 тыс. гривен;
  • в собственности есть транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 5 лет (кроме мопеда и прицепа), и/или более 1 транспортного средства, подлежащего государственной регистрации, с года выпуска которого прошло менее 15 лет (кроме мопеда и прицепа).

Выплаты в Украине

Экс-руководитель Министерства соцполитики Марина Лазебная заявила, что до конца войны в Украине в автоматическом режиме продлить выплату всех пособий ‒ как социальных пособий, так и субсидий.

По словам чиновницы, на данный момент в Украине социальную помощь в разных размерах получают около шести миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

Ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Другие новости:

субсидии ЖКХ-тарифы монетизация субсидий
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