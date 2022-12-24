Украинцам раздадут помощь деньгами к Новому году: в Минсоце рассказали, кто имеет на нее право

В Украине ЮНИСЕФ и Министерство социальной политики раздадут 102 млн долларов США. Деньги предназначены для 123 тысяч многодетных семей.

В Минсоце рассказали, кто имеет на нее право / коллаж фото УНИАН

В Украине международная организация ЮНИСЕФ совместно с Министерством социальной политики раздадут 102 млн долларов США 123 тысячам многодетных семей. Об этом сообщают чиновники ведомства.

"Благодаря сотрудничеству Минсоцполитики с ЮНИСЕФ 123 тысяч многодетных семей и тех, у которых есть ребенок с инвалидностью, получат от этой организации существенную финансовую помощь чтобы пережить сложный зимний период. Мы благодарны Детскому фонду ООН и продолжаем нашу совместную работу для поддержки семей", – говорит министр социальной политики Оксана Жолнович.

Точный размер выплат в Минсоце не называют, однако говорят, что в среднем она будет около 830 долларов США на семью.

Получить такую помощь могут семьи, в которых воспитываются четыре и более детей, а также семьи, в которых воспитываются дети с инвалидностью.

"Денежная помощь от ЮНИСЕФ поможет наиболее уязвимым семьям и детям в Украине пережить грядущую сложную зиму. Дополнительные финансовые ресурсы позволят семьям приобрести самые необходимые вещи", — сказал руководитель филиала ЮНИСЕФ в Украине Мурат Шахин.

Напомним, ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒ до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

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