В Кабмине рассказали о судьбе транша от МВФ из-за решения КСУ

У Фонда есть вопросы к Украине, однако в Киеве уверяют, что требования МВФ выполняются / Reuters

Несмотря на негативный эффект от решения Конституционного суда по антикоррупционному законодательству, на данный момент нет формальных предпосылок прерывания финансового сотрудничества МВФ и Украины. Киев выполнил все обязательства и решает другие вопросы, которые беспокоят Фонд.

Как рассказал заместитель министра финансов Юрий Драганчук в интервью журналу Корреспондент, структурные требования международного финансового донора Киевом уже выполнены. Поэтому сейчас нет оснований для прерывания сотрудничества. Однако вердикт КСУ по антикоррупционным законам негативно сказывается на имидже Украины.

"Решение Конституционного суда не представляет в лучшем свете нашу страну и, действительно, может посылать какой-то негативный сигнал МВФ. Я надеюсь, что совместными усилиями конституционный кризис все-таки урегулируют", - отметил чиновник.

По его словам, у Фонда есть вопросы к антикоррупционной реформе в Украине, которые связаны с назначениями в Высшем совете юстиции, а также работой САП и НАБУ. Прошел конкурс в САП и теперь в МВФ будут изучать результаты их работы.

"По реформе Высшего совета юстиции (ВСЮ) и работе НАБУ почти каждый день идет плотное общение представителей МВФ с Минюстом и Офисом президента. Демонстрируется концепция и проекты документов, которые будут приняты", - сказал Драганчук.

Напоследок он добавил, что несмотря на определенную паузу в сентябре, в данный момент Украина продолжает сотрудничать с МВФ в направлениях по борьбе с коррупцией, и уже в скором времени все вопросы, которые беспокоят Фонд, Киев планирует урегулировать.Читайте такжеЗеленский провел телефонный разговор с главой МВФ: о чем говорили

"Все, что неформально беспокоит МВФ, находится в процессе решения. Поэтому мы ожидаем от них позитивного сигнала — начала работы миссии Фонда. Это откроет нам финансирование Евросоюза и Всемирного банка", - подчеркнул Юрий Драганчук.

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