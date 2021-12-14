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В Минэкономики объяснили, почему в Украине резко подорожали продукты

14 декабря 2021, 08:32
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По словам руководителя Министерства экономики Юлия Свириденко, сложившаяся в мире ситуация негативно повлияла на инфляционные процессы в Украине.

Цены
В Минэкономики объяснили, почему в Украине резко подорожали продукты/ УНИАН

Высокие цены на продукты в Украине в Кабмине объясняют пандемией коронавируса COVID-19 и мировыми ценами на продовольствие. Об этом заявила первый вице-премьер и руководитель Министерства экономики Юлия Свириденко во время эфира программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Инфляцию за последний год чиновница объяснила избытком денег в мире, поскольку правительства большинства стран мира печатали деньги – для того, чтобы поддержать своих граждан с помощью выплат во время пандемии.

И, поскольку в Украине "открытая экономика", то сложившаяся в мире ситуация негативно повлияла на инфляционные процессы в стране.

В ответ на вопрос ведущего "Почему при инфляции в этом году в 10% пищевые продукты выросли в цене на 30-60% - в том числе масло - на 60%?" Свириденко сказала, что масло – в основном не импортный продукт.

"Потому что есть мировые цены. Потому что есть открытая экономика Украины. Конечно, мы экспортируем все эти продукты, поэтому и рост происходит. Потому что мы работаем на мировых рынках", − сказала чиновница.

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В свою очередь заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма отметил, что в Украине, в отличие от других стран, стоимость газа и электричества для населения в 2021 году осталась на месте − несмотря на резкий скачок мировых цен на эти ресурсы.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что с начала 2022 года в Украине существенно возрастут цены на алкогольные напитки. Причиной удорожания станет повышение акцизной ставки. Нововведения обусловлены новым правилом расчета "пивного акциза", который будет отталкиваться от количества этилового спирта в напитке.

Также эксперты спрогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.

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