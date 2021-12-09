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В Украине "взлетели" цены на продукты: подорожал ряд овощей

9 декабря 2021, 17:42
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Некоторые овощи остались в цене прежними.

овощи
Овощи подорожали в цене / Фото pixabay.com

В Украине за последний месяц существенно подскочили цены на некоторые овощи.

Как сообщает портал "Минфин", больше всего подорожали овощи из борщового набора.

"Индекс потребительских цен на продукты данной продуктовой группы в декабре 2021 года составил 107,88%. По сравнению с предыдущим месяцем в среднем цены на эти продукты (ред. – овощи) увеличились на 7,88%" – сказано в сообщении.

Отмечается, что свекла и болгарский перец прибавили в цене 26% и 20% соответственно. Также подорожали лук – на 16%, помидоры – на 15%, чеснок – на 10% и капуста – на 8%.

Читайте такжеПод Новый год цены на продукты достигнут запредельного уровня: что подорожает больше всегоНапомним, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение по ценам на газ для потребителей поставщика "последней надежды".

Также ранее на Межконтинентальной бирже цена на кофе достигла максимума с 2011 года. Аналитики утверждают, что она продолжит расти до 2023 года из-за низкого урожая и задержки поставок.

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