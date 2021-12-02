В Киеве рухнули тарифы на отопление

Отопление в Киеве рекордно подешевело / Соцсети

В Киеве снизилась стоимость теплоснабжения. Однако это касается не всех жителей столицы, а только жителей 462 многоквартирных домов.

Дело в том, что они до сих пор не заключили договора о предоставлении коммунальных услуг согласно действующему законодательству.

Как сообщается на сайте КГГА, в четверг, 2 декабря, Киевсовет внес изменения в решение "О прохождении отопительного сезона 2021-2022 года в городе Киеве", включив указанные 462 дома в перечень потребителей, для которых в течение отопительного периода 2021-2022 года КП "Киевтеплоэнерго" будет применять тариф на тепловую энергию, который действовал в прошлом году.

По словам заместителя городского головы – секретаря Киевского городского совета Владимира Бондаренко, согласно Закону Украины "О жилищно-коммунальных услугах", по решению совладельцев многоквартирного дома с исполнителем соответствующей коммунальной услуги заключается договор о предоставлении коммунальных услуг.

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"Сейчас в Киеве насчитывается 462 дома, где еще не произошли изменения в части избрания совладельцами договорных моделей по каждому виду коммунальных услуг. Жителей этих домов невозможно в сжатые сроки перевести на индивидуальные или коллективные договоры о предоставлении коммунальных услуг, поскольку в КП "Киевтеплоэнерго" не поступило необходимой информации с целью проведения корректных начислений", – сказал Бондаренко.

В этих домах теплоснабжение осуществляется на основании договоров о поставке тепловой энергии в размере от 2099,52 грн до 2381,54 грн с НДС в зависимости от расходов на содержание и ремонт центральных или индивидуальных тепловых пунктов.

Все убытки будут компенсированы из городского бюджета.

Напомним, в Украине отменили льготный тариф для потребителей, которые отапливают свои дома электроэнергией. Лимит месячного объема потребления в отопительный сезон в 3000 кВт·ч больше не действует для потребителей, отапливающих дома электроэнергией.

Также на сегодняшнем заседании Киевсовета мэр города Виталий Кличко пообещал вскоре обеспечить всех медиков столицы достойными премиями.

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