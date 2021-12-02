Киевские медики получат дополнительные премии по 10000 грн: когда ждать

По словам главы КГГА, город нашел возможность выделить из бюджета дополнительные средства, чтобы поддержать столичных медиков.
Мэр Киева, лидер партии "УДАР" Виталий Кличко инициировал в Киевсовете проект решения о премировании столичных медиков.
По его словам, в декабре врачи Киева дополнительно получат по 6-10 тыс. грн., говорится на сайте КГГА.
"Я подаю проект решения о дополнительной выплате премии столичным медикам как первичного, так и вторичного звена. Чтобы наши медработники получили материальное поощрение за настоящий героизм при преодолении пандемии и проведении кампании по вакцинации. Киев по уровню подготовки больниц и работы медперсонала - лидер и образец в стране. И в борьбе с COVID-19, и по темпам вакцинации. Поэтому город нашел возможность выделить из бюджета дополнительные средства, чтобы поддержать столичных медиков", - сказал Кличко.
Что предлагает Кличко
- Врачам выдать премию в размере 10 тысяч гривен,
- среднему медицинскому персоналу – по 8 тысяч,
- младшему медперсоналу – по 6 тысяч гривен.
"На следующей неделе примем это решение, чтобы медики могли получить премии уже в декабре", - резюмировал глава КГГА.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал обеспечить всех украинских учителей ноутбуками. ПК педагоги получат до 2023 года.
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