Киевские медики получат дополнительные премии по 10000 грн: когда ждать

Медики получат доплату / УНИАН

Мэр Киева, лидер партии "УДАР" Виталий Кличко инициировал в Киевсовете проект решения о премировании столичных медиков.

По его словам, в декабре врачи Киева дополнительно получат по 6-10 тыс. грн., говорится на сайте КГГА.

"Я подаю проект решения о дополнительной выплате премии столичным медикам как первичного, так и вторичного звена. Чтобы наши медработники получили материальное поощрение за настоящий героизм при преодолении пандемии и проведении кампании по вакцинации. Киев по уровню подготовки больниц и работы медперсонала - лидер и образец в стране. И в борьбе с COVID-19, и по темпам вакцинации. Поэтому город нашел возможность выделить из бюджета дополнительные средства, чтобы поддержать столичных медиков", - сказал Кличко.

Что предлагает Кличко

Врачам выдать премию в размере 10 тысяч гривен,

среднему медицинскому персоналу – по 8 тысяч,

младшему медперсоналу – по 6 тысяч гривен.

"На следующей неделе примем это решение, чтобы медики могли получить премии уже в декабре", - резюмировал глава КГГА.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал обеспечить всех украинских учителей ноутбуками. ПК педагоги получат до 2023 года.

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