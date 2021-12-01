Зеленский пообещал каждому учителю ноутбук: когда ждать подарок

Глава государства заявил, что у всех украинских педагогов будут ноутбуки.
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал обеспечить всех украинских учителей новыми ноутбуками. Об этом он рассказал во время обращения к Раду в среду, 1 декабря.
По его словам, в этом году новые ПК получат свыше 60 тысяч педагогов. А к 2023 году ноутбук будет у каждого учителя, без исключения.
"Благодаря государственной субвенции до конца 2021 года должны закупить в целом 60 тысяч ноутбуков и обеспечить техникой учителей в 24 областях Украины. Из госбюджета на этот проект выделили 980 миллионов гривен", - сказал Зеленский.
Ноутбуки будут закреплены за учебными кабинетами соответствующих школ и смогут быть использованы исключительно для организации обучения.
Напомним, с 1 декабря 2021 года, зарплаты украинских учителей вырастут на 8,4%. Таким образом, заработки педагогов поднимутся на 753-1,3 тыс. гривен.
Стоит отметить, что это уже второе повышение зарплаты педагогов за 2021 год.
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