Зеленский пообещал каждому учителю ноутбук: когда ждать подарок

У каждого учителя будет свой ноутбук / blog.whatasoftware.com

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал обеспечить всех украинских учителей новыми ноутбуками. Об этом он рассказал во время обращения к Раду в среду, 1 декабря.

По его словам, в этом году новые ПК получат свыше 60 тысяч педагогов. А к 2023 году ноутбук будет у каждого учителя, без исключения.

"Благодаря государственной субвенции до конца 2021 года должны закупить в целом 60 тысяч ноутбуков и обеспечить техникой учителей в 24 областях Украины. Из госбюджета на этот проект выделили 980 миллионов гривен", - сказал Зеленский.

Ноутбуки будут закреплены за учебными кабинетами соответствующих школ и смогут быть использованы исключительно для организации обучения.

Напомним, с 1 декабря 2021 года, зарплаты украинских учителей вырастут на 8,4%. Таким образом, заработки педагогов поднимутся на 753-1,3 тыс. гривен.

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Стоит отметить, что это уже второе повышение зарплаты педагогов за 2021 год.

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