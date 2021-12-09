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В Украине рекордно рухнули цены на газ для населения

9 декабря 2021, 15:36
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Тариф будет снижен с 46 грн до 7,96.

газ
Газ снизился в цене / Фото pixabay.com

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение по ценам на газ для потребителей поставщика "последней надежды".

Как сообщает пресс-служба регулятора, соответствующее решение было принято сегодня, 9 декабря.

В частности, НКРЭКУ приняла постановление "Об осуществлении поставок природного газа бытовым потребителям на условиях базового годового предложения".

"Данное решение позволит бытовым потребителям получать природный газ на условиях базового годового предложения ООО "ГК "Нафтогаз Украины", а именно по цене 7,96 грн за 1 куб. м (с НДС)", - сказано в сообщении.

Также регулятор напомнил, что поставщик "последней надежды" обеспечивает природным газом более 347 тыс. бытовых потребителей, которые находятся в разных регионах Украины. Однако, по состоянию на 8 декабря 2021 года цена реализации природного газа этим поставщиком составляла 46,22 грн за 1 куб. м.

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Напомним, в Киеве снизилась стоимость теплоснабжения. Однако это касается не всех жителей столицы, а только жителей 462 многоквартирных домов, которые не заключили договора о предоставлении коммунальных услуг согласно действующему законодательству.

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