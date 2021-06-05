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В Moody’s объявили прогноз об отключении России от платежных систем Запада

5 июня 2021, 19:18
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В России фиксируется низкий уровень внутренних и внешних инвестиций из-за постоянного давления санкций на Москву.

SWIFT
Сценарий пока маловероятен, однако Россию действительно могут отключить от SWIFT - Moody’s / Reuters

Россию могут отключить от международных платежных систем Запада. Экономика государства остается стабильной на фоне эпидемии COVID-19, однако по причине санкций и риска новых ограничений уровень инвестиций снижается. Ограничение доступа к технологиям снижает способность российской экономики к обновлениям и поискам новых рынков. Последующие возможные ограничения усиливают неопределенность ситуации. Такой прогноз сделали эксперты международного рейтингового агентства Moody’s.

Как утверждают специалисты, экономика России демонстрирует устойчивость на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией. Уровень государственного долга также остается низким. Но из-за давления санкций уровень внешних и внутренних инвестиций снижается.

"Существующие санкции и постоянный риск новых мер, включая возможность дальнейших ограничений по суверенному долгу, будут ограничивать бюджетные возможности России и гибкость финансирования, оказывая давление на общую финансовую устойчивость страны", - отметили в агентстве и указали, что российская экономика испытывает проблемы с модернизацией и поиском новых рынков из-за ограничений Запада.Читайте такжеУ Лаврова сделали заявление о сценарии для РФ в случае отключения от SWIFT

При этом эксперты допустили сценарий, при котором Россию могут отключить от международных платежных систем. Такие риски повышают уровень неопределенности экономического развития страны.

"Хотя Moody's считает такие шаги маловероятными, возможность новых ограничений в части доступа России к международным платежным системам увеличивает неопределенность", - подчеркнули в агентстве.

Отключение России от SWIFT

Лидер Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер недавно говорил о том, что Запад должен пойти на отключение России от международной межбанковской системы SWIFT в том случае, если Москва запустит новую военную агрессию против Киева.

В Госдуме подвергли критике слова Вебера и сказали, что подобные заявления являются "популистскими" и "безосновательными".

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе своего визита в Иран заявлял изданию IRNA о том, что Москва собирается отказаться от доллара и платежных систем Запада в процессе международных расчетов.

Спикер Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что России в случае отключения от SWIFT быстро удастся найти альтернативную платежную систему.

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