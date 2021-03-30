В МВФ назвали проблемные вопросы для выделения кредита Украине

Люнгман заявил, что МВФ хочет поддержать экономическое развитие и процветание Украины / Reuters

Глава представительства Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман заявил, что в МВФ пока не готовы назвать сроки первого пересмотра программы stand by, за которым последует выделение транша.

Дискуссии с властями Украины продолжаются. Об этом Люнгман сказал в интервью агентству Интерфакс-Украина.

"На этом этапе невозможно сделать какие-либо предсказания относительно времени завершения пересмотра. Это зависит от того, насколько быстро будет достигнут прогресс в решении вопросов", - сказал он.

Люнгман сообщил, что имеет в виду как условия и обязательства, определенные в программе, так и проблемы, которые появились позже, в том числе, отменяющие достижения прошлых программ.

Глава представительства МВФ отметил важность сохранения проведенных Национальным банком реформ и прогресс в укреплении НБУ с защитой его от излишнего внешнего давления, наличие четкого плана сокращения фискального дефицита, отказ от контроля над ценами на газ и решение вопроса долгосрочной модели электроэнергетики страны, а также соблюдение принципа добропорядочности антикоррупционных органов и судебной системы.

Он отметил, что Фонд хочет поддержать экономическое развитие и процветание Украины.

"Мы продемонстрировали это благодаря серии программ МВФ, которые продолжались постоянно с начала 2014 года. И мы будем продолжать поддерживать надлежащую экономическую политику и трансформацию экономики", – заявил Люнгман.

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