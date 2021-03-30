В МВФ назвали проблемные вопросы для выделения кредита Украине

Глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман не смог предсказать сроки завершения первого пересмотра программы stand by.
Глава представительства Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман заявил, что в МВФ пока не готовы назвать сроки первого пересмотра программы stand by, за которым последует выделение транша.
Дискуссии с властями Украины продолжаются. Об этом Люнгман сказал в интервью агентству Интерфакс-Украина.
"На этом этапе невозможно сделать какие-либо предсказания относительно времени завершения пересмотра. Это зависит от того, насколько быстро будет достигнут прогресс в решении вопросов", - сказал он.
Люнгман сообщил, что имеет в виду как условия и обязательства, определенные в программе, так и проблемы, которые появились позже, в том числе, отменяющие достижения прошлых программ.
Глава представительства МВФ отметил важность сохранения проведенных Национальным банком реформ и прогресс в укреплении НБУ с защитой его от излишнего внешнего давления, наличие четкого плана сокращения фискального дефицита, отказ от контроля над ценами на газ и решение вопроса долгосрочной модели электроэнергетики страны, а также соблюдение принципа добропорядочности антикоррупционных органов и судебной системы.
Он отметил, что Фонд хочет поддержать экономическое развитие и процветание Украины.
"Мы продемонстрировали это благодаря серии программ МВФ, которые продолжались постоянно с начала 2014 года. И мы будем продолжать поддерживать надлежащую экономическую политику и трансформацию экономики", – заявил Люнгман.
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Сотрудничество Украины и МВФ - о чем ранее писал Главред:
- МВФ 9 июня 2020 года утвердил для Украины программу сотрудничества stand-by. Она должна действовать в течение 1,5 лет. В общей сложности украинское государство должно получить от международного финансового донора 5 млрд. долларов. Первые 2,1 млрд. Киев уже получил.
- Согласно плану сотрудничества, Украине должны выделить еще 3,5 млрд., однако предоставление дальнейших траншей было приостановлено из-за ряда требований со стороны МВФ. В частности, Фонд настаивает на проведении антикоррупционной, образовательной, пенсионной, медицинской и судебной реформ.
- В МВФ 13 февраля сделали заявление о завершении работы миссии по программе stand-by в Украине. Договоренности о предоставлении транша так и не были достигнуты. Фонд требует проведения судебной и антикоррупционной реформ.
- В Нацбанке рассказали, что ждет Украину в случае разрыва с МВФ.
- 26 марта 2020 года СМИ сообщили об условиях МВФ для выделения кредита Украине.