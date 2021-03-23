В НБУ рассказали, что ждет Украину в случае разрыва с МВФ

Украину ожидает рост цен и снижение курса гривны в случае прекращения работы с МВФ - НБУ / Reuters

Если Киев прекратит работу с Международным валютным фондом, государство столкнется с ростом трат на обслуживание долга, снижению притока иностранных инвестиций и давлением на валютные резервы. Курс гривны в таком случае будет снижаться, а цены в стране вырастут, заявил замглавы Нацбанка Дмитрий Сологуб, сообщает пресс-служба НБУ.

"Правительству придется сокращать дефицит госбюджета, курс гривны будет ослабевать, чтобы нивелировать негативное влияние на платежный баланс и, соответственно, инфляция ускорится", - сказал он.

По словам Сологуба, если украинское государство откажется от сотрудничества с МВФ и начнет реализацию "суверенной экономической политики", придется снизить расходы на ряд проектов, финансирование которых связано с госбюджетом – инвестиции в строительство дорог, улучшение социальных стандартов, а также поддержка малого и среднего бизнеса. Кроме того, страну ожидает рост процентных ставок, так как регулятору придется усилить монетарную политику с целью контроля уровня инфляции.Читайте такжеУ Зеленского объявили о требованиях Украины к МВФ

Согласно позиции Нацбанка, требования Фонда отвечают государственным интересам Украины. Как полагает чиновник, с этим согласятся и украинцы.

"Относительно того, что якобы требования МВФ не отвечают национальным интересам Украины. Спросите украинцев, нужны ли им борьба с коррупцией, честные суды и Нацбанк, который обеспечивает низкую и стабильную инфляцию", - подчеркнул Сологуб.

Сотрудничество Украины и МВФ