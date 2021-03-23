В НБУ рассказали, что ждет Украину в случае разрыва с МВФ

Требования МВФ отвечают интересам Украины, считает Дмитрий Сологуб.
Если Киев прекратит работу с Международным валютным фондом, государство столкнется с ростом трат на обслуживание долга, снижению притока иностранных инвестиций и давлением на валютные резервы. Курс гривны в таком случае будет снижаться, а цены в стране вырастут, заявил замглавы Нацбанка Дмитрий Сологуб, сообщает пресс-служба НБУ.
"Правительству придется сокращать дефицит госбюджета, курс гривны будет ослабевать, чтобы нивелировать негативное влияние на платежный баланс и, соответственно, инфляция ускорится", - сказал он.
По словам Сологуба, если украинское государство откажется от сотрудничества с МВФ и начнет реализацию "суверенной экономической политики", придется снизить расходы на ряд проектов, финансирование которых связано с госбюджетом – инвестиции в строительство дорог, улучшение социальных стандартов, а также поддержка малого и среднего бизнеса. Кроме того, страну ожидает рост процентных ставок, так как регулятору придется усилить монетарную политику с целью контроля уровня инфляции.Читайте такжеУ Зеленского объявили о требованиях Украины к МВФ
Согласно позиции Нацбанка, требования Фонда отвечают государственным интересам Украины. Как полагает чиновник, с этим согласятся и украинцы.
"Относительно того, что якобы требования МВФ не отвечают национальным интересам Украины. Спросите украинцев, нужны ли им борьба с коррупцией, честные суды и Нацбанк, который обеспечивает низкую и стабильную инфляцию", - подчеркнул Сологуб.
Сотрудничество Украины и МВФ
- Международный валютный фонд 9 июня 2020 года утвердил для Украины новую программу сотрудничества stand-by, действие которой рассчитано на 1,5 года. В рамках договоренностей Киев должен получить от Фонда 5 млрд долларов США. Первые 2,1 млрд долларов Украина уже получила.
- План сотрудничества Украины и финансового донора предусматривает предоставление Киеву еще 3,5 миллиардов долларов, однако выделение денежных средств было приостановлено из-за требований Фонда по проведению пенсионной, образовательной, медицинской и антикоррупционной реформы.
- В МВФ 13 февраля заявили о завершении работы миссии по пересмотру программы stand-by. Киев и Фонд не договорились о предоставлении украинскому государству нового валютного транша. МВФ требует, чтобы Украина провела судебную и антикоррупционную реформы.
- Советник главы Офиса президента Тимофей Милованов обвинил МВФ в том, что миссия после завершения работы опубликовала свой вердикт по вопросам транша, однако не уведомила об этом Киев. На тот момент пресс-релизы фонда разошлись по СМИ, тогда как официальной позиции Украины еще не было.