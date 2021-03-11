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В Нацбанке пояснили, почему в Украине стремительно дорожают продукты

11 марта 2021, 19:01
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Подорожание сырья отразилось на стоимости мясных продуктов, сливочного масла и сыров. Также ускорился рост цен на рис, продукты из рыбы, сухофрукты и кетчупы.

Продукты
В НБУ назвали причины подорожания продуктов питания / pixabay

В феврале 2021 года значительно возросли цены на продукты питания, причины такого повышения рознятся в зависимости от группы товаров.

По информации пресс-службы НБУ, на стоимость продуктов питания повлияли:

  • неурожай,
  • увеличение производственных затрат,
  • сокращение производства.

В НБУ сообщили, что темпы роста цен на обработанные продовольственные товары увеличились до 7,2% в годовом измерении, и весомым фактором этого стало "дальнейшее перенесение эффектов от низших прошлогодних урожаев в Украине и в мире".

В частности, продолжило стремительно дорожать подсолнечное масло, а также продукты его переработки (майонезы, маргарин и спреды). Дальнейшее увеличение производственных затрат на сырье (мука, масло, сахар) и энергию обусловило рост цен на хлеб и изделия из муки. Подорожание сырья отразилось и на стоимости мясных продуктов, сливочного масла и сыров. Также ускорился рост цен на рис, продукты из рыбы, сухофрукты и кетчупы.

Рост цен на сырые продукты питания также ускорился - до 9,7% в годовом измерении.

Вследствие сокращения производства и увеличения стоимости кормов значительно подорожало мясо, прежде всего курятина и говядина, а также молоко и яйца. Из-за высоких мировых цен и более низких урожаев сахарной свеклы и пшеницы ощутимее подорожали сахар и мука. Из-за сокращения запасов скорее дорожали яблоки, а цены на бананы возобновили рост вслед за ростом импортных цен из-за неурожая в основных странах-производителях.

Кроме того, замедлился удешевления овощей борщового набора из-за уменьшения их запасов. В то же время углубилось падение цен на огурцы и помидоры вследствие увеличения предложения как импортируемой, так и отечественной тепличной продукции.

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"Более существенным, чем ожидалось, удорожанием отдельных продуктов питания и топлива" в НБУ объяснили и в целом ускорение потребительской инфляции в феврале до 7,5% в годовом измерении. В то же время, как указано, рост инфляции сдерживало внедрение предельной цены на природный газ.

"В течение следующих месяцев инфляционное давление будет оставаться значительным. Это будет определяться эффектами от меньших прошлогодних урожаев, удорожанием энергоресурсов, а также ростом потребительского спроса в условиях восстановления экономики", - указали в НБУ.

В Нацбанке прогнозируют, что инфляция "начнет замедляться во втором полугодии 2021 года благодаря поступлению нового урожая и исчерпанию эффекта низкой базы сравнения".

Напомним, ранее сообщалось:

  • Экономист Олег Пендзин заявил, что рост цен на продукты питания в Украине является неизбежной тенденцией в ближайшем будущем. Однако цены будут расти в пределах покупательной способности населения.
  • В Украине с начала 2021 года повысились цены на продукты питания. В частности, выросла стоимость муки, куриных яиц, подсолнечного масла, мяса и круп. Следующее подорожание эксперты прогнозируют весной – ожидается, что подорожают зерновые, мясо, овощи и фрукты.
  • Эксперт Алексей Дорошенко спрогнозировал, что в Украине в ближайшие месяцы будет расти цена на черный хлеб.

НБУ инфляция продукты питания цены на продукты новости Украины
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