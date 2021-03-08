УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Стратегические продукты для украинцев подорожают - оценка эксперта

8 марта 2021, 17:49
Прослушать новость
Остановить

По мнению эксперта Николая Бабенко, уже в ближайшее время как минимум на три продукта, без которых не обходится рацион украинцев, подорожают.

Сало, мясо
Стратегические продукты для украинцев подорожают / УНИАН

Жителей Украины предупредили о повышении цен на свинину, говядину и сало в ближайшее время минимум на 10%. Об этом заявил эксперт и исполнительный директор ассоциации Мясная отрасль Николай Бабенко в эфире телеканала Украина 24.

"Цены поднимутся на все продукты только из свинины и говядины. Изменения не затронули птицеводства. Там ставка налога на добавленную стоимость не менялась. А все изделия из свинины, в том числе колбасы и сало, подорожают в среднем на 10%", ‒ сказал эксперт.

По словам Бабенко, на данный момент в супермаркете килограмм свиного бедра стоит 90 гривен. Добавляет, что вскоре стоимость самой дешевой свинины может превысить 100 гривен/килограмм.

"Зависит от того, где кто будет покупать: цена на мясо свиней может вырасти и до 150 гривен за один килограмм", ‒ убежден эксперт

К слову, ранее стало известно, что в феврале нынешнего года цена на свинину в Украине выросла на 21% по сравнению с январем. Средняя цена на живых свиней в конце февраля составила 46,1 гривны/килограмм против 38,4 гривны/килограмм в конце января.

Читайте такжеЭксперт предупредил украинцев о новом росте цен на продукты

Напомним, ранее сообщалось:

  • Экономист Олег Пендзин заявил, что рост цен на продукты питания в Украине является неизбежной тенденцией в ближайшем будущем. Однако цены будут расти в пределах покупательной способности населения.
  • В Украине с начала 2021 года повысились цены на продукты питания. В частности, выросла стоимость муки, куриных яиц, подсолнечного масла, мяса и круп. Следующее подорожание эксперты прогнозируют весной – ожидается, что подорожают зерновые, мясо, овощи и фрукты.
  • Эксперт Алексей Дорошенко спрогнозировал, что в Украине в ближайшие месяцы будет расти цена на черный хлеб.
мясо сало новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Стратегические продукты для украинцев подорожают - оценка эксперта». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Шмыгаль анонсировал годовой тариф на газ для населения с 1 апреляШмыгаль анонсировал годовой тариф на газ для населения с 1 апреля Кацуба утверждал, что передал Луценко десятки миллионовКацуба утверждал, что передал Луценко десятки миллионов Кабмин тащит экономику Украины к уровню африканской страны - экспертКабмин тащит экономику Украины к уровню африканской страны - эксперт Стало известно об отключении тепла в Донецкой областиСтало известно об отключении тепла в Донецкой области Москва и Париж тайно выслали дипломатов - СМИМосква и Париж тайно выслали дипломатов - СМИ
Следующий материал

Последние новости

19:16
Гороскоп на 9 марта для всех: любовный позитив и много запретов
19:06
Украина срочно обратилась к НАТО из-за действий России в Крыму Видео
18:56
"Иди отсюда с удостоверением": маршрутчик отказался везти дочь убитого бойца АТО Видео
18:47
В ООН к 8 марта сняли трогательный ролик об украинках Видео
18:33
Square Enix приготовила приятный сюрприз для фанатов игр про Лару Крофт Видео
Реклама
18:07
В США тестируют новое лекарство от коронавируса, результат обнадеживает Видео
18:05
Мендель резко высказалась в адрес Порошенко Видео
17:54
Из-за уязвимости ПО Microsoft были атакованы десятки тысяч компаний
17:49
Стратегические продукты для украинцев подорожают - оценка эксперта Видео
17:28
Оккупанты Крыма беспощадно уничтожают уникальный парк Видео
17:21
Посол заявил, что у Украины возникла проблема с Израилем Видео
16:52
Если вы думали, что Minecraft уже запускали на всём – вы удивитесь Видео
16:46
В Минздраве разгромили главные фейки о вакцине CoviShield Видео
16:27
Как правильно варить кофе в турке – простой рецепт Видео
16:12
Стрижка удлиненный боб вернулась в моду на весну 2021 Фото
16:07
В Dragon Age, Need for Speed и Battlefield можно поиграть за 26 грн
15:59
Little Big выложили в Сеть новый клип Sex Machine Видео
15:41
ДТП в Польше: родные опознают жертв и сами ищут пострадавших Видео
15:38
В российской Госдуме возмутились закрытием телеканалов в Украине Видео
15:22
Известная телеведущая родила ребенка и назвала его отца Видео
Реклама
15:20
В Киеве радикалы устроили стычки с участниками Марша женщин, есть задержанные Видео
15:01
Зеленский поздравил женщин с 8 марта и упомянул о "биологических созданиях"
14:53
Вместе со шлемом дополненной реальности Apple готовит VR-очки и линзы Видео
14:41
Иммунолог спрогнозировал, когда коронавирус в Украине исчезнет Видео
14:18
Синоптик озвучила прогноз погоды в Украине на неделю Видео
14:05
Evil Inside – ужастик, вдохновлённый Кодзимой, готовится к выходу Видео
14:00
Появились новые данные о раненых в ДТП в Польше и свидетельства очевидцев Видео
13:46
Из охваченного COVID-19 Закарпатья назначили дополнительные поезда Видео
13:45
Кравчук рассказал, как Горбачев уговаривал всех не разваливать СССР Видео
13:37
В Институте нацпамяти прошлись по выходному на 8 марта Видео
13:30
Как выглядеть модно весной 2021 Фото Видео
13:01
"Маленькая война": Киселев озаботился волосами на груди Зеленского Видео
12:56
С Масленицей – картинки, видео, яркие поздравления Видео
12:55
Информационный блиц по Resident Evil 8 – самое интересное за неделю Видео
12:25
Сказочные поздравления с 8 Марта – красивые открытки и пожелания Видео
12:25
В деле об убийстве сотрудницы киберполиции всплыли новые детали
12:23
В Киеве в одном из парков нашли женский труп Видео
12:16
На Закарпатье заговорили о коллапсе из-за роста смертности от COVID-19 Видео
12:04
Instagram посягнет на лавры нашумевшей соцсети Clubhouse
11:52
С чем носить джинсовую куртку: главные секреты Фото Видео
Реклама
11:50
В Госдуме пригрозили Facebook за бан фейков об "украинских радикалах" Видео
11:42
В Корее раскрыли данные о 8 смертях после укола вакцины AstraZeneca Видео
11:38
В США насмерть покромсали пулями известного рэпера Видео
11:16
Еще в одной области Украины зашкалил уровень госпитализации с COVID Видео
11:14
В России обвинили главу МИД Словакии в попытке спародировать Кулебу Видео
10:26
В Украине 8 марта продают "золотые" букеты цветов дороже 20 тысяч Видео
10:10
Меган Маркл публично призналась в желании совершить самоубийство Видео
10:02
Тюльпаны и возмездие: что за праздник 8 марта мнение
09:35
В Киеве в результате пожара в сауне на Борщаговке погибли трое
09:21
Снег и холод: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине на 8 марта Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять