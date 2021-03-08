Стратегические продукты для украинцев подорожают - оценка эксперта

По мнению эксперта Николая Бабенко, уже в ближайшее время как минимум на три продукта, без которых не обходится рацион украинцев, подорожают.
Жителей Украины предупредили о повышении цен на свинину, говядину и сало в ближайшее время минимум на 10%. Об этом заявил эксперт и исполнительный директор ассоциации Мясная отрасль Николай Бабенко в эфире телеканала Украина 24.
"Цены поднимутся на все продукты только из свинины и говядины. Изменения не затронули птицеводства. Там ставка налога на добавленную стоимость не менялась. А все изделия из свинины, в том числе колбасы и сало, подорожают в среднем на 10%", ‒ сказал эксперт.
По словам Бабенко, на данный момент в супермаркете килограмм свиного бедра стоит 90 гривен. Добавляет, что вскоре стоимость самой дешевой свинины может превысить 100 гривен/килограмм.
"Зависит от того, где кто будет покупать: цена на мясо свиней может вырасти и до 150 гривен за один килограмм", ‒ убежден эксперт
К слову, ранее стало известно, что в феврале нынешнего года цена на свинину в Украине выросла на 21% по сравнению с январем. Средняя цена на живых свиней в конце февраля составила 46,1 гривны/килограмм против 38,4 гривны/килограмм в конце января.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Экономист Олег Пендзин заявил, что рост цен на продукты питания в Украине является неизбежной тенденцией в ближайшем будущем. Однако цены будут расти в пределах покупательной способности населения.
- В Украине с начала 2021 года повысились цены на продукты питания. В частности, выросла стоимость муки, куриных яиц, подсолнечного масла, мяса и круп. Следующее подорожание эксперты прогнозируют весной – ожидается, что подорожают зерновые, мясо, овощи и фрукты.
- Эксперт Алексей Дорошенко спрогнозировал, что в Украине в ближайшие месяцы будет расти цена на черный хлеб.