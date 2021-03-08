Стратегические продукты для украинцев подорожают - оценка эксперта

Стратегические продукты для украинцев подорожают / УНИАН

Жителей Украины предупредили о повышении цен на свинину, говядину и сало в ближайшее время минимум на 10%. Об этом заявил эксперт и исполнительный директор ассоциации Мясная отрасль Николай Бабенко в эфире телеканала Украина 24.

"Цены поднимутся на все продукты только из свинины и говядины. Изменения не затронули птицеводства. Там ставка налога на добавленную стоимость не менялась. А все изделия из свинины, в том числе колбасы и сало, подорожают в среднем на 10%", ‒ сказал эксперт.

По словам Бабенко, на данный момент в супермаркете килограмм свиного бедра стоит 90 гривен. Добавляет, что вскоре стоимость самой дешевой свинины может превысить 100 гривен/килограмм.

"Зависит от того, где кто будет покупать: цена на мясо свиней может вырасти и до 150 гривен за один килограмм", ‒ убежден эксперт

К слову, ранее стало известно, что в феврале нынешнего года цена на свинину в Украине выросла на 21% по сравнению с январем. Средняя цена на живых свиней в конце февраля составила 46,1 гривны/килограмм против 38,4 гривны/килограмм в конце января.

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