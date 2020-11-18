В Раде озвучили сроки получения долгожданного транша от МВФ

Сотрудничество с МВФ в первую очередь зависит от сроков принятия Госбюджета-2021.
Очередной транш от МВФ Украине ожидается в конце 2020 или начале 2021 года. Наша страна должна согласовать с Фондом три основных вопроса.
"Сейчас идет речь о получении одного транша в конце этого года или в начале следующего. Также к этому подвязана макрофинансовая помощь Евросоюза, транш которого составляет 600 млн евро", - отметил представитель правительства в Верховной раде Василий Мокан в эфире Украина 24.
По его словам, сотрудничество с МВФ зависит от принятия бюджета на 2021. При этом слухи о том, что программа под угрозой, не соответствуют действительности.
"Продолжается взаимодействие и коммуникации. Сегодня министр финансов на протяжении дня до заседания правительства и после коммуницировал по поводу проекта бюджета", - добавил Мокан.
Он также подчеркнул, что с МВФ еще согласуют вопросы антикоррупционной структуры и независимости Национального банка.
Украина – МВФ новости
- Напомним, 16 октября в Офисе президента Владимира Зеленского заявляли, что Украина рассчитывает получить очередной транш от МВФ в рамках программы stand-by в конце текущего года или в начале следующего года. Позже в Фонде утверждали, что перспективы дальнейшего сотрудничества зависят от выполнения Киевом ряда требований.
- Конституционный суд Украины 27 октября принял решение о признании неконституционной статьи 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей уголовную ответственность для государственных служащих за внесение недостоверных данных в электронные декларации.
- После этого в МВФ заявили, что электронное декларирование отменять нельзя и подчеркнули важность сферы борьбы с коррупцией в контексте двустороннего сотрудничества с Киевом.
- Президент Украины Владимир Зеленский 2 ноября заявил, что представители МВФ не собираются ехать в Киев из-за скандального решения КСУ по электронным декларациям.