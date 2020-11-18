УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

В Раде озвучили сроки получения долгожданного транша от МВФ

18 ноября 2020, 19:30

Сотрудничество с МВФ в первую очередь зависит от сроков принятия Госбюджета-2021.

МВФ
Названы даты получения очередного транша от МВФ / УНИАН

Очередной транш от МВФ Украине ожидается в конце 2020 или начале 2021 года. Наша страна должна согласовать с Фондом три основных вопроса.

"Сейчас идет речь о получении одного транша в конце этого года или в начале следующего. Также к этому подвязана макрофинансовая помощь Евросоюза, транш которого составляет 600 млн евро", - отметил представитель правительства в Верховной раде Василий Мокан в эфире Украина 24.

По его словам, сотрудничество с МВФ зависит от принятия бюджета на 2021. При этом слухи о том, что программа под угрозой, не соответствуют действительности.

"Продолжается взаимодействие и коммуникации. Сегодня министр финансов на протяжении дня до заседания правительства и после коммуницировал по поводу проекта бюджета", - добавил Мокан.

Он также подчеркнул, что с МВФ еще согласуют вопросы антикоррупционной структуры и независимости Национального банка.

Украина – МВФ новости

НБУ деньги Верховная Рада МВФ транш новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «В Раде озвучили сроки получения долгожданного транша от МВФ». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
В Минсоцполитики предостерегли украинцев о сюрпризе с пенсиями на карточкахВ Минсоцполитики предостерегли украинцев о сюрпризе с пенсиями на карточках Украинцев предупредили о росте газовых тарифов: что подорожаетУкраинцев предупредили о росте газовых тарифов: что подорожает Украинцев лишат спецпенсий: кто утратит право на выплаты с 2021 годаУкраинцев лишат спецпенсий: кто утратит право на выплаты с 2021 года В Кабмине припугнули пенсионеров массовыми проверкамиВ Кабмине припугнули пенсионеров массовыми проверками "Подталкивают к откатам": предприниматель объяснила причину протестов ФОПов"Подталкивают к откатам": предприниматель объяснила причину протестов ФОПов
Следующий материал

Последние новости

19:30
В Раде озвучили сроки получения долгожданного транша от МВФ
19:26
Ушла из жизни известная актриса Любовь Румянцева
19:25
Гороскоп на 19 ноября для всех: карьерное движение и расплата за покровительство Видео
19:17
Как выбрать сливочное масло: главные критерии Видео
19:11
В России взорвался кислород в Covid-больнице Видео
Реклама
19:05
Оля Полякова объявила об участии в шоу Маска
19:02
​В Украине ввели "приоритетные часы" на время карантина: как будут работать магазины Видео
19:02
"Умирайте дома, синея": врач обратился к атеистам COVID-19
19:00
Хрустящая квашеная капуста, которая не темнеет – легкий рецепт Видео
18:48
"Кислород по 15 минут в сутки": под Киевом пациент умер, пожертвовав свой кислород сыну Видео
18:44
В Кабмине рассказали о судьбе транша от МВФ из-за решения КСУ Видео
18:42
НБУ собирается поддержать сомнительные компании по микрокредитованию
18:36
В ВОЗ сделали тревожное заявление из-за лечения коронавируса антибиотиками
18:29
Великі Вуйки 2 - новые актеры "ворвались" на съемочную площадку
18:28
Покраска волос при беременности: как минимизировать риски Видео
18:25
Бунт против карантина: полиция водометами разогнала акцию протеста в Берлине ​ Фото Видео
18:09
Украинцы задолжали более 20 миллиардов гривен за газ
18:03
"Хлопок и звон стекла": в Чернигове автобус с людьми попал под обстрел
17:41
Результат действенной вакцины от COVID-19 улучшен: назван следующий шаг Видео
17:36
Шесть медиков, которые переболели COVID-19, получили пожизненные выплаты Видео
Реклама
17:32
Собираем чемоданы: Украина получила безвиз с популярной курортной страной​ Видео
17:14
Украинские налогоплательщики могут оплатить миллиардные долги Мотор Сич
17:08
"Долгий" Сovid-19 у молодых и здоровых: ученые выявили ужасные последствия для всех органов Видео
17:06
Общий долг населения за газ превысил 21 млрд гривен
16:55
Очередной удар по свободе слова: в России готовят новые меры по митингам Видео
16:52
Вера Брежнева выпустила клип на песню "Sestra" Видео
16:47
Растворимый кофе при беременности: ученые нашли очень серьезный риск Видео
16:42
Трагедия на Кировоградщине: найдены мертвыми двое детей и взрослых
16:39
Украину заморозит до -13º: синоптик дала прогноз на Международный мужской день 2020 Видео
16:36
Главу департамента Нацполиции уволили после нарушения сыном карантина Видео
16:28
Дефицит магния в организме связали с неприятным состоянием Видео
16:22
"У нас трупы в коридоре": в киевской больнице не дали койку 92-летнему старику Видео
16:00
Коронавирус у Зеленского: Мендель рассказала о позитивных сдвигах Видео
15:56
Евровидение 2021 - распределили порядок выступлений на конкурсе
15:47
В Кабмине рассказали, сколько Украина закупит экспресс-тестов на коронавирус
15:39
Алиев назвал задачи России и Турции в Нагорном Карабахе Видео
15:33
Экс-секретарь СНБО поставил "диагноз" России
15:25
Названо натуральное эфирное масло, способное понизить холестерин Видео
15:21
Кабмин утвердил реформу пенсионной системы - что изменилось Видео
15:09
Лоза подал в суд на Шнурова: назвали причины
Реклама
15:05
Мишель Андраде удивила красотой на пикантном фото для взрослого журнала
14:40
Путин готовит отход с поста президента – журналист
14:29
Нашатырный спирт: лайфхаки с доступным средством Видео
14:13
Мигрень: названы 8 продуктов, которые ее провоцируют Видео
14:11
Сокрушительный удар по Газпрому: в ЕС начал поступать газ из Баку в обход России Видео
13:58
В Нагорном Карабахе озвучили число потерь своей армии
13:46
Камалия рассказала про групповое изнасилование Видео
13:20
Влад Яма признался, вернется ли на Танці з зірками и показал рентген руки Видео
13:13
Какой будет погода на Новый год 2021: народный синоптик дал прогноз Видео
12:59
"Только не лгите": на канале Порошенко Вересень жестко "наехал" на Федину Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять