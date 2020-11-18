В Раде озвучили сроки получения долгожданного транша от МВФ

Названы даты получения очередного транша от МВФ / УНИАН

Очередной транш от МВФ Украине ожидается в конце 2020 или начале 2021 года. Наша страна должна согласовать с Фондом три основных вопроса.

"Сейчас идет речь о получении одного транша в конце этого года или в начале следующего. Также к этому подвязана макрофинансовая помощь Евросоюза, транш которого составляет 600 млн евро", - отметил представитель правительства в Верховной раде Василий Мокан в эфире Украина 24.

По его словам, сотрудничество с МВФ зависит от принятия бюджета на 2021. При этом слухи о том, что программа под угрозой, не соответствуют действительности.

"Продолжается взаимодействие и коммуникации. Сегодня министр финансов на протяжении дня до заседания правительства и после коммуницировал по поводу проекта бюджета", - добавил Мокан.

Он также подчеркнул, что с МВФ еще согласуют вопросы антикоррупционной структуры и независимости Национального банка.

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