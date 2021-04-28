УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

В РФ назвали условие полной остановки Северного потока-2

28 апреля 2021, 10:08
Прослушать новость
Остановить

В России настроены оптимистично. Там уверены, что компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG успеет завершить строительство газопровода к июню-июлю.

Северный поток-2
Северный поток-2 достроят к июню-июлю, прогнозирует эксперт/ Reuters

Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков заявил, что помешать достроить газопровод Северный поток-2 могут только лишь санкции Евросоюза. Однако на сегодняшний день их введение крайне маловероятно.

"Если Евросоюз своим решением введет запрет на оказание строительных услуг, по сути, присоединится к санкциям, которые американцы ввели в декабре 2019 года, то строительство остановится", — сказал Юшков Известиям.

По его словам, к такому запрету может привести эскалация конфликта на Донбассе. Юшко добавил, что для введения санкций должно быть единогласное решение всех стран-членов Евросоюза.

По его прогнозу, компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG успеет завершить строительство Северного потока – 2 к июню-июлю. А к сентябрю будут проведены пусконаладочные работы.

Северный поток-2

Газопровод Северный поток-2 - российский проект, цель которого - соединение газотранспортных систем России и Германии через Балтийское море в обход территории Украины.

Запуск газопровода Северный поток-2 угрожает транзиту газа через территорию Украины, что нанесет ущерб государственному бюджету и будет угрожать безопасности страны.

Санкции против Северного потока-2 — о чем ранее писал Главред:

  • Строительство газопровода Северный поток-2 было остановлено в декабре 2019 года после того, как швейцарская компания Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США.
  • Но с декабря 2020 года строительство возобновилось. В итоге укладку газопровода ведут российские корабли.
  • 22 февраля США расширили санкции против газопровода Северный поток-2. Как заявили в американском Минфине, в еще один санкционный список внесено занятое в строительстве Северного потока-2 судно-трубоукладчик Фортуна.
  • В апреле в компании Nord Stream 2 AG, которая строит газопровод Северный поток-2, заявили, что наблюдается повышенная активность военных кораблей и гражданских судов в районе проведения работ по укладке трубопровода.

новости России санкции война на Донбассе Северный поток-2 санкции Евросоюза
Сейчас вы просматриваете новость «В РФ назвали условие полной остановки Северного потока-2». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Тина Кароль собиралась завершить карьеру певицы - откровенное признаниеТина Кароль собиралась завершить карьеру певицы - откровенное признание Высокое кровяное давление: четыре «редких» признака очень опасного состоянияВысокое кровяное давление: четыре "редких" признака очень опасного состояния Врач назвала смертельную опасность семечекВрач назвала смертельную опасность семечек Идеальные джинсы для тех, кому давно уже не 20Идеальные джинсы для тех, кому давно уже не 20 Дни режима Путина будут сочтены при одном условии – российский политикДни режима Путина будут сочтены при одном условии – российский политик

Последние новости

11:17
День скорой помощи 2021 – поздравления в картинках и текстах
11:16
Сергей Лазановский показал выигранную квартиру от 1+1
11:16
Какие юбки идеальны для женщин после 40 лет, а какие лучше не носить Видео
11:07
Рандеву Зеленского и Путина: названо возможное место встречи Видео
11:06
Бурная сексуальная жизнь и неожиданности: что ждет Скорпиона в мае 2021
Реклама
11:05
Донбасс не хочет войны с Киевом - Лавров Видео
11:00
ЦИК зарегистрировала нардепом возможного организатора "референдума за ДНР"
10:39
СТБ продлил Холостячку на 2 сезон и раскрыл подробности шоу
10:23
В Киеве нашли сумку с расчлененным телом Видео
10:18
СНБО соберется на срочное заседание: в Слуге народа раскрыли детали Видео
10:08
В РФ назвали условие полной остановки Северного потока-2 Видео
10:06
Украинский Холостяк стал папой первый раз - трогательное фото новорожденного
09:39
Прощаемся с "минусами": какие сюрпризы готовит украинцам погода Видео
09:36
Гороскоп всех знаков Зодиака на 28 апреля: удача для избранных Видео
09:30
В Германии оценили отвод российских войск от границ Украины Видео
09:27
РФ отводит войска от украинской границы, но не везде: в Госпогранслужбе раскрыли детали Видео
09:19
Чистый четверг 2021: в чем особенность праздника и что важно помнить Видео
08:48
Чего Украине ждать от визита главы Госдепа США мнение
08:44
Лавров заявил, что войны с Украиной нужно избежать Видео
08:30
Свежий гороскоп всех знаков Зодиака: находка дара и угроза здоровью Видео
Реклама
08:29
Мошенничество с PayPal: как распознать популярные схемы
08:27
Коронавирус 28 апреля: выздоровели в два раза больше украинцев, чем заболели Видео
08:16
Киевлянку парализовало через три дня после прививки вакциной CoviShield Видео
08:10
В Индии трупы сжигают в парках – страну "душит" COVID-19 Видео
07:43
Гороскоп на май 2021 для Весов: к чему готовиться в конце весны
07:38
В Раде намекнули на замену одного министра в правительстве
07:15
Жена украинского футболиста бесстыже показала аппетитную грудь
07:08
У Байдена готовят "откровенный разговор" с Кремлем: СМИ узнали, о чем пойдет речь Видео
06:54
Две причины, почему Зеленский до сих пор не уволил Степанова мнение
06:33
Украина получит еще миллион доз вакцины Pfizer: в Минздраве озвучили сроки Видео
06:01
Военный эксперт объяснил, зачем РФ закрыла три района Черного моря Видео
04:22
Ученые развенчали основное правило противодействия коронавирусу Видео
03:50
Повседневные ошибки, которые ужасно портят наши ногти Видео
03:11
Какая главная ошибка при лечении сезонной аллергии - ответ врача Видео
02:17
Новая игра от авторов Fallout и TES выйдет раньше, чем предполагалось Видео
01:36
Нюша соблазнительно показала ягодицы в эротическом наряде
00:56
Врач перечислил первые симптомы болезни почек Видео
00:19
Церковный календарь праздников в мае 2021 – все важные даты Видео
27 апреля, вторник
23:59
Врач рассказала, кому опасно есть лук Видео
23:51
Челси сыграл вничью с Реалом в полуфинале Лиги Чемпионов Фото
Реклама
23:36
Что приготовить на Пасху: вкусное меню и простые рецепты Видео
23:13
В Украину после аномального холода идет резкое потепление Видео
22:58
Степанов отреагировал на слухи о своей отставке Видео
22:30
Озвучены сроки получения новой партии вакцины CoronaVac Видео
22:22
Глава МИД назвал красные линии для Украины в переговорах по Донбассу Видео
21:55
Названы лучшие страны для жизни в период пандемии Видео
21:35
Цвет и секс: что любимые оттенки говорят о ваших предпочтениях Видео
21:24
Кулеба назвал истинную причину стягивания войск России к границе Видео
21:23
В НАН сделали важное заявление из-за высокой смертности от COVID-19 в Украине Видео
21:01
В Турции рассказали, коснется ли локдаун туристов из Украины Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять