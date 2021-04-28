В РФ назвали условие полной остановки Северного потока-2

Северный поток-2 достроят к июню-июлю, прогнозирует эксперт/ Reuters

Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков заявил, что помешать достроить газопровод Северный поток-2 могут только лишь санкции Евросоюза. Однако на сегодняшний день их введение крайне маловероятно.

"Если Евросоюз своим решением введет запрет на оказание строительных услуг, по сути, присоединится к санкциям, которые американцы ввели в декабре 2019 года, то строительство остановится", — сказал Юшков Известиям.

По его словам, к такому запрету может привести эскалация конфликта на Донбассе. Юшко добавил, что для введения санкций должно быть единогласное решение всех стран-членов Евросоюза.

По его прогнозу, компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG успеет завершить строительство Северного потока – 2 к июню-июлю. А к сентябрю будут проведены пусконаладочные работы.

Северный поток-2 Газопровод Северный поток-2 - российский проект, цель которого - соединение газотранспортных систем России и Германии через Балтийское море в обход территории Украины. Запуск газопровода Северный поток-2 угрожает транзиту газа через территорию Украины, что нанесет ущерб государственному бюджету и будет угрожать безопасности страны.

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