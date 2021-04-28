В РФ назвали условие полной остановки Северного потока-2

В России настроены оптимистично. Там уверены, что компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG успеет завершить строительство газопровода к июню-июлю.
Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков заявил, что помешать достроить газопровод Северный поток-2 могут только лишь санкции Евросоюза. Однако на сегодняшний день их введение крайне маловероятно.
"Если Евросоюз своим решением введет запрет на оказание строительных услуг, по сути, присоединится к санкциям, которые американцы ввели в декабре 2019 года, то строительство остановится", — сказал Юшков Известиям.
По его словам, к такому запрету может привести эскалация конфликта на Донбассе. Юшко добавил, что для введения санкций должно быть единогласное решение всех стран-членов Евросоюза.
По его прогнозу, компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG успеет завершить строительство Северного потока – 2 к июню-июлю. А к сентябрю будут проведены пусконаладочные работы.
Северный поток-2
Газопровод Северный поток-2 - российский проект, цель которого - соединение газотранспортных систем России и Германии через Балтийское море в обход территории Украины.
Запуск газопровода Северный поток-2 угрожает транзиту газа через территорию Украины, что нанесет ущерб государственному бюджету и будет угрожать безопасности страны.
Санкции против Северного потока-2 — о чем ранее писал Главред:
- Строительство газопровода Северный поток-2 было остановлено в декабре 2019 года после того, как швейцарская компания Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США.
- Но с декабря 2020 года строительство возобновилось. В итоге укладку газопровода ведут российские корабли.
- 22 февраля США расширили санкции против газопровода Северный поток-2. Как заявили в американском Минфине, в еще один санкционный список внесено занятое в строительстве Северного потока-2 судно-трубоукладчик Фортуна.
- В апреле в компании Nord Stream 2 AG, которая строит газопровод Северный поток-2, заявили, что наблюдается повышенная активность военных кораблей и гражданских судов в районе проведения работ по укладке трубопровода.