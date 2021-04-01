В Nord Stream 2 пожаловались на провокации и "атаки" с моря и воздуха

Северный поток-2 могут не достроить / Reuters

В компании, которая строит газопровод Северный поток-2 Nord Stream 2 AG заявили, что наблюдается повышенная активность военных кораблей и гражданских судов в районе проведения работ по укладке трубопровода.

"После возобновления в январе 2021 года строительства морского участка газопровода Северный поток-2 в районе проведения работ наблюдается повышенная активность военных кораблей, самолетов и вертолетов, а также гражданских судов иностранных государств, действия которых часто носят явно провокационный характер", - сказал директор филиала Nord Stream 2 AG Андрей Минин, сообщает Европейская правда.

Он заявил, что при реализации таких проектов устанавливается 1,5-мильная зона безопасности, куда не должны заходить суда, не принимают участия в строительстве.

"Тем не менее, рядом с техническими судами, осуществляющими работы, постоянно фиксируются военные корабли иностранных государств. Облеты зоны проведения работ на небольшой высоте и на близком расстоянии от трубоукладочные суда регулярно осуществляет польский противолодочный самолет PZL-Mielec М-28В1 Rbi", - сказал он.

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По его словам, сооружение российского газопровода Северный поток-2 находится на финальном этапе, но с новыми санкциями США появились шансы на то, что проект так и не будет завершен.

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