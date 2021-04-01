В Nord Stream 2 пожаловались на провокации и "атаки" с моря и воздуха

Компания-оператор пожаловались на провокации иностранных кораблей в зоне газопровода.
В компании, которая строит газопровод Северный поток-2 Nord Stream 2 AG заявили, что наблюдается повышенная активность военных кораблей и гражданских судов в районе проведения работ по укладке трубопровода.
"После возобновления в январе 2021 года строительства морского участка газопровода Северный поток-2 в районе проведения работ наблюдается повышенная активность военных кораблей, самолетов и вертолетов, а также гражданских судов иностранных государств, действия которых часто носят явно провокационный характер", - сказал директор филиала Nord Stream 2 AG Андрей Минин, сообщает Европейская правда.
Он заявил, что при реализации таких проектов устанавливается 1,5-мильная зона безопасности, куда не должны заходить суда, не принимают участия в строительстве.
"Тем не менее, рядом с техническими судами, осуществляющими работы, постоянно фиксируются военные корабли иностранных государств. Облеты зоны проведения работ на небольшой высоте и на близком расстоянии от трубоукладочные суда регулярно осуществляет польский противолодочный самолет PZL-Mielec М-28В1 Rbi", - сказал он.
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По его словам, сооружение российского газопровода Северный поток-2 находится на финальном этапе, но с новыми санкциями США появились шансы на то, что проект так и не будет завершен.
Северный поток-2 - о чем ранее сообщал Главред:
- Новые проблемы с достройкой газопровода Северный поток-2 возникли у России после того, как с 1 января 2021 года вступил в силу закон об оборонном бюджете США, который предоставляет Вашингтону возможность вводить санкции против всех предприятий, связанных с российским проектом.
- В Госдепе утверждали, что США продолжают следить за ситуацией с завершением строительства СП-2 и намерены ужесточать ограничения против газопровода.
- 23 февраля стало известно о выходе из проекта Северный поток-2 минимум 18 компаний из-за опасений попасть под американские санкции.
- В Дании 4 марта заявили, что сроки завершения строительства СП-2 в датских территориальных водах переносятся на сентябрь. Работы планировали завершить в апреле.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен 23 марта сделал заявление о том, что президент Джо Байден по-прежнему не поддерживает идею с реализацией газопровода Северный поток-2. Проект может нанести серьезный урон интересам Украины, Польши и других американских союзников.
Северный поток-2
Газопровод Северный поток-2 - российский проект, цель которого - соединение газотранспортных систем России и Германии через Балтийское море в обход территории Украины.
Запуск газопровода Северный поток-2 угрожает транзиту газа через территорию Украины, что нанесет ущерб государственному бюджету и будет угрожать безопасности страны.