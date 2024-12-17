В Украине будут производить японские пикапы – Минэкономики

Министр экономики Юлия Свириденко отметила, что сейчас в Украине работает более 40 ключевых японских компаний.

https://glavred.info/economics/v-ukraine-budut-proizvodit-yaponskie-pikapy-minekonomiki-10623077.html Ссылка скопирована

В Украине могут запустить производство япоских пикапов / коллаж: Главред, фото: Википедия

Что сказала Юлия Свириденко:

Пикапы будут производить по технологии крупноузловой сборки

Правительство предложит японцам налоговые и таможенные льготы

В Украине запустят проект по изготовлению японских пикапов по технологии крупноузловой сборки (SKD). Это совместный проект нескольких украинских производителей и японской машиностроительной компании. Об этом заявила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко, сообщает пресс-служба Минэкономики.

"Совместно с украинскими партнерами японская компания планирует начать производство пикапов по технологии крупноузловой сборки, а в будущем планируют перейти к мелкоузловому производству (CKD)", - сказала она во время бизнес-форума, организованного Японской организацией внешней торговли. видео дня

Свириденко отметила, что сейчас в Украине работает более 40 ключевых японских компаний.

"Украина имеет многолетнюю производственную и инженерную традицию, значительный парк современного оборудования, что делает украинские промышленные предприятия перспективными партнерами для производственной кооперации с японскими компаниями. Правительство со своей стороны предлагает поддержку в виде компенсаций для проектов со значительными инвестициями и налоговые и таможенные льготы в рамках индустриальных парков", - добавила чиновница.

Последние автоновости:

Как сообщал Главред, в Японии гораздо выгоднее взять напрокат автомобиль, чем купить собственный. Поэтому каршеринговые сервисы в этой стране очень развиты.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, который позволяет конфисковывать автомобили за нарушение таможенных правил.

Каждый автомобилист знает, что когда загорается лампочка уровня топлива на приборной панели, автомобиль следует как можно скорее заправить. Однако, этот сигнал вовсе не означает быструю остановку и авто сможет проехать еще приличное расстояние.

Читайте также:

Что такое пикап Пикап - легкий грузовой или грузопассажирский автомобиль с открытой грузовой площадкой с невысокими боковыми бортами и задним откидным бортом. Пикапы популярны для перевозки грузов и часто используются в сельском хозяйстве, строительстве или как транспорт для активного отдыха. Пикап - автомобиль с грузоподъемностью до 1 т и полной массой до 4,54 т.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред