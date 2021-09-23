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В Украине цены на хлеб могут взлететь на четверть

23 сентября 2021, 11:22
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Стоимость хлеба до конца 2021 года может вырасти от 5 до 25%. Две ключевые причины подорожания – рост цен на сырье и муку и подорожание энергоносителей.

хлеб
Хлеб в Украине подорожает / УНИАН

Украинцев ждет подорожание хлеба. До конца 2021 года цены на хлеб могут вырасти от 5 до 25%, сообщил глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

По словам эксперта, хлеб и хлебобулочные изделия в Украине подорожают по нескольким причинам, передает ГолосUA.

"В частности, из-за подорожания сырья и муки и роста цен на энергоносители, которые занимают значительную часть в производстве муки и в производстве хлебобулочных изделий. Таким образом, произойдёт повышение общей себестоимости хлебобулочных изделий. Из-за чего производители и продавцы будут вынуждены поднимать цены конечным потребителям", - сказал Новак.

По разным оценкам, подорожание хлеба и хлебобулочных изделий до конца года может составить от 5 до 25%.

Отметим, в этом году собрали рекордный урожай ранних зерновых за всю историю Украины. Жатва еще продолжается, поэтому прогноз на весь урожай - более 70 миллионов тонн.

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Как сообщал Главред, ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.

Тем временем в Украине за последний месяц зафиксировано снижение стоимости некоторых социальных продуктов. Минагрополитики сообщило, что в стране наблюдается снижение цен на овощи борщевого набора, некоторые крупы и сахар.

viber
хлеб Андрей Новак цены на продукты новости Украины
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