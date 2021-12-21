В Украине изменится цена на сыр: в чем причина

Сыр в Украине может подешеветь / Reuters

В Украину накануне праздников ввезли более 4 тысяч тонн сыра – это является очередным рекордом.

В частности, среди импортируемой продукции 2,5 тысячи тонн составляет твердый и полутвердый сыр, пишет "Инфагро".

"Это просто огромный объем даже для предпраздничной реализации. Этот сыр торговля и будет пытаться распродать под праздники с применением различных акций", – говорится в сообщении.

Эксперты отмечают, что ввоз такого количества этой продукции сильно скажется на стоимости сыра на рынке. Так, производителям придется либо сокращать производство сыра, либо же снижать цену на свою продукцию.

Однако отмечается, что такое снабжение очевидно проводили по старым обязательствам. А поскольку в Европе сыр значительно подорожал, в ближайшее время импорт существенно сократится. Причиной уменьшения импорта станет также девальвация гривны.

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"На декабрь многие производители все-таки увеличили цены. Это означает, что украинские потребители для праздничного стола будут вынуждены платить за сыр типа "Российский" не менее чем 230 грн/кг", – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Украине в ближайшее время будет дорожать импортный сыр – поскольку он в Европе подорожал. В результате этого наши импортеры могут уменьшить закупки.

Кроме этого отмечалось, что производство сыра в Украине в дальнейшем будет сокращаться. Не исключено, что украинцы перейдут на импортный продукт, поскольку он стоит дешевле.

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