В Украине резко подорожал самый популярный овощ

Овощи "взлетают" в цене / ua.depositphotos.com

В Украине резко подорожала свекла. За неделю она достигла в цене 10-15 грн/кг, что в среднем на 13% дороже, чем ранее. В целом за год свекла подорожала в 2,5 раза.

Как cообщает EastFruit, главной причиной подорожания стало сокращение предложения столовой свеклы на рынке.

"На сегодняшний день многие производители уже фактически завершили продажи данного корнеплода, а многие приостановили продажи до апреля. Также на текущей неделе существенно сократились поставки импортной столовой свеклы производства Польша, что в свою очередь оказало поддержку ценам на местные корнеплоды", - сказано в сообщении.

Кроме того, известно, что свеклу активно закупают как оптовые компании, так и розничные сети.

"На сегодняшний день столовая свекла в Украине уже стоит в среднем в 2,5 раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года. Однако при этом участники рынка не исключают, что тенденция роста цен может быть временным явлением. По их мнению, дальнейшее удорожание может мотивировать фермеров начать распродажу свеклы из хранилищ, что приведет к увеличению поставок и, как результат, к снижению отпускных цен в данном сегменте", - добавили эксперты.

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Цены на продукты в Украине

С начала года в Украине резко подорожали овощи и говядина. Рост в пределах 1% зафиксирован также в ценах на батон, ржано-пшеничный хлеб, макаронные изделия, овсяную и гречневую крупу. При этом средняя стоимость свинины и курицы, наоборот, снизилась.

Также цены на сахар в феврале в Украине рекордно выросли несмотря на то, что в январе 2022 года цена на этот продукт упала до 25,78 гривен. В 2021 году сахар стал одним из продуктов-рекордсменов по росту цены.

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