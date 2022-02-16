В Украине резко выросли цены на хлеб: стоимость побила пятилетний максимум

Цены на хлеб стали рекордными / pixabay, УНИАН

В Украине за последний месяц средние цены на хлеб выросли более чем на 2 гривни.

По данным Министерства финансов, средняя цена хлеба пшеничного (650 грамм) в январе составляла 25,20 грн., а по состоянию на 15 февраля уже выросла до 27,70 грн.

Между тем, в начале февраля пшеничный хлеб подорожал до рекордной за последние пять лет цены – 25,9 грн. В то время, как годом ранее он стоил 20,46 грн.

Цены на хлеб в Украине

Как известно, 30 декабря 2021 года Кабинет министров внес хлебный батон и подсолнечное масло в перечень товаров с существенной социальной значимостью.

Поэтому их реализаторы, должны заранее декларировать их подорожание. Причем не более чем на 10%.

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Цены на продукты в Украине

С начала года в Украине резко подорожали овощи и говядина. Рост в пределах 1% зафиксирован также в ценах на батон, ржано-пшеничный хлеб, макаронные изделия, овсяную и гречневую крупу. При этом средняя стоимость свинины и курицы, наоборот, снизилась.

Также цены на сахар в феврале в Украине рекордно выросли несмотря на то, что в январе 2022 года цена на этот продукт упала до 25,78 гривен. В 2021 году сахар стал одним из продуктов-рекордсменов по росту цены.

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