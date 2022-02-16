В Украине подскочат цены на ранние овощи: эксперт пояснил, в чем дело / ua.depositphotos.com

Весной 2022 года в Украине цены на ранние овощи будут существенно выше, чем в 2021 году. Об этом в комментарии порталу "Факты" заявил независимый эксперт и кандидат экономических наук Александр Хмелевский.

"Из-за роста цен на газ многие тепличные хозяйства остановили свою работу. К сожалению, правительство не допустило тепличные хозяйства к участию в газовых аукционах по льготной цене. Поэтому возобновление их работы ожидается в середине марта. Однако из-за увеличения цен на семена, удобрения, горючее тепличные хозяйства не смогут возобновить производство в прежних объемах. Кроме того, недавно власти подписали соглашение о зоне свободной торговли с Турцией. Потому наши ранние овощи будут вытесняться с рынка турецкими. Ожидается, что 80−90% ранних овощей будут импортными. При этом цены на ранние овощи будут существенно выше, чем в прошлом году", ‒ сказал эксперт.

В целом, говорит Хмелевский, украинцам не стоит ждать, что в стране снизятся цены на продукты.

"Не стоит ожидать понижения цен на продукты питания в 2022 году. Цены на энергоносители и удобрения останутся на высоком уровне. Прогнозы на урожай зерновых выглядят не слишком оптимистично. Из-за дороговизны удобрений аграрии снизили уровень их применения, что приведет к снижению урожайности. Также из-за неблагоприятных погодных условий ожидается потеря около 25% урожая озимых. Для стабилизации цен на продукты власти должны ограничить экспорт аграрной продукции и ликвидировать последствия энергетического кризиса", — резюмировал эксперт.

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Цены на продукты в Украине:

с начала года в Украине резко подорожали овощи и говядина. Рост в пределах 1% зафиксирован также в ценах на батон, ржано-пшеничный хлеб, макаронные изделия, овсяную и гречневую крупу. При этом средняя стоимость свинины и курицы, наоборот, снизилась.

Также цены на сахар в феврале в Украине рекордно выросли несмотря на то, что в январе 2022 года цена на этот продукт упала до 25,78 гривен. В 2021 году сахар стал одним из продуктов-рекордсменов по росту цены.

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