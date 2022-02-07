От 300 гривен и выше: в Украине взлетели цены на сыр

В Украине выросли цены на молоко и сыр / ua.depositphotos.com

В Украине подорожало молоко и твердый сыр. В частности, молоко за месяц выросло в цене примерно на полторы гривни, а сыр - на 16 гривен.

Как сообщает Минфин, средние цены на молоко торговой марки Простоквашино (1%) по состоянию на 5 февраля выросли до 32,95 гривни за бутылку в 900 мл. В январе такое молоко стоило 31,36 гривни.

Цены на молоко торговой марки Яготинське (2,6%) составляют 32,40 гривни, тогда как в январе они были на уровне 31,25 гривни.

Цены на молоко в Украине / index.minfin.com.ua

Выросли и цены на твердый сыр. В частности, сыр торговой марки Звени Гора голландский 45% стоит 344,43 грн/кг. В январе такой сыр можно было купить за 327,21 грн/кг, то есть подорожание составило около 16 гривен.

Сыр Звени Гора голландский 50% сейчас стоит 286,95 грн/кг, в январе – 323,90 грн/кг. Цена снизилась на 37 гривен.

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Твердый сыр торговой марки Комо российский 50% сейчас можно приобрести за 305,97 грн/кг, тогда как в январе его стоимость составляла 302,40 грн/кг.

Цены на сыр в феврале 2022 / index.minfin.com.ua

Цены на сыр в январе 2022 / index.minfin.com.ua

Как сообщал Главред, за последние две недели белокочанная капуста стала рекордсменом по темпам роста стоимости среди продуктов питания в Украине. Она подорожала за этот период на 11% и таким образом сейчас стоит около 21,59 грн/кг.

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