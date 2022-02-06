В Украине резко подорожала капуста

Капуста резко подорожала за две недели / pixabay.com

За последние две недели белокочанная капуста стала рекордсменом по темпам роста стоимости среди продуктов питания в Украине. Она подорожала за этот период на 11% и таким образом сейчас стоит около 21,59 грн/кг.

По результатам мониторинга Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), из-за того, в 2020 году на этот овощ были очень низкие цены, аграрии в 2021 году существенно сократили площадь ее выращивания.

"Фактор уменьшения собственного производства в комбинации с ростом цен на капусту в соседних странах (когда есть возможность экспортировать ее туда) привел к столь стремительному росту цены в этом году. Кроме того, увеличение стоимости энергоресурсов на ее хранение и сезонный фактор дополнительно способствовали ее дальнейшему росту", – говорят эксперты.

Также в связи с увеличением затрат по хранению продукции за последние две недели выросли и средние цены на такие овощи: морковь (+10% до 14,70 грн/кг), лук (+7% до 15,40 грн/кг), свеклу (+7% до 16,40 грн/кг) и картофель (+5% до 9,14 грн/кг).

Продолжает расти в цене и сливочное масло. В частности, 3 февраля упаковку сливочного масла весом 200 г можно было купить за 54,46 грн/кг, то есть на 7% превышает цену 2 недели назад.

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Подорожание продуктов аналитики связывают с:

уменьшением производства сливочного масла в Украине;

ростом цены на масло в Европейском Союзе (основной импортер данного продукта в Украину);

ростом в цене сырья для производства масла (молока) и других составляющих себестоимости.

"С началом нового года начала расти в цене и говядина. Если цены на свинину и мясо птицы росли постепенно, то сейчас цены на говядину пошли вверх. За последние 2 недели средняя цена на говядину выросла на 6% и на 3 февраля 2022 года стоит 205,38 грн/кг. В Украине продолжают уменьшаться объемы производства говядины, и по результатам 2021 года такое сокращение составило 10%. Уменьшение предложения на рынке и рост составляющих себестоимости, что сейчас наблюдается практически по всем статьям, неизбежно приводит к росту цены", – добавили в УКАБ.

Напомним, в Украине снова выросли цены на хлеб - стоимость достигла рекордного уровня за последние пять лет.

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