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В Украине резко взлетел в цене хлеб

6 февраля 2022, 10:40

Ежемесячно в Украине дорожает хлеб. Эксперты говорят, что это еще не предел.

хлеб
В Украине резко взлетел в цене хлеб / УНИАН

В Украине снова выросли цены на хлеб - стоимость достигла рекордного уровня за последние пять лет.

Как сообщает Agravery.com, в феврале 0,6 кг хлеба в супермаркете стоит 25,9 грн. Подорожал в магазинах и нарезной хлеб весом 0,6 кг: стоит 25,5 грн, что на гривну больше, чем в январе.

Отмечается, что с августа 2021 г. цены на пшеничный хлеб начали расти. К сентябрю цена увеличилась на 0,45 грн. Хлеб стоил 23,4 грн. С этого времени стоимость хлеба ежемесячно растет. В настоящее время этот вид хлеба стоит 25,9 грн.

Вырос в цене и ржаной хлеб. В январе в супермаркетах цена хлеба составила 30,6 грн за 0,9 кг. В феврале стоимость составила 31,5 грн.

Батон подорожал тоже. Так:

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  • батон Киевский Нарезной нарезка (500 грамм) вырос в цене на 1,31 грн – с 23,02 грн до 24,33 грн;
  • батон Румянец нарезка (450 грамм) – на 18 коп., с 20,07 грн до 20,25 грн.

По состоянию на 4 февраля цена батона нарезного (450 грамм) в супермаркетах Киева установилась на уровне 17,9-21,49 грн.

В то же время Украина продолжает наращивать продажу зерна за границу. По состоянию на 2 февраля, зерновых и зернобобовых культур продано более 38,6 млн тонн. Это почти на 5,5 млн тонн больше, по сравнению с 6 января 2022 года. И на 9,27 млн тонн больше, чем на аналогичную дату в прошлом году. В то же время эксперты отмечают: за границу вывезено более 90% продовольственного зерна. А именно из него пекут хлеб.

О наращивании продаж сообщила пресс-служба Минагрополитики. В частности, уже экспортировано:

  • пшеницы – 17,079 млн тонн (на 3 986 млн тонн больше, чем на аналогичную дату в прошлом году);
  • ячменя – 5 428 млн тонн (+1 530 млн тонн);
  • ржи – 156,5 тыс. тонн (+154,8 тыс. тонн);
  • кукурузы – 15 644 млн тонн (+3 842 млн тонн).

Как рассказала заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Инна Сало в комментарии КП в Украине, из-за подорожания энергоресурсов хлеб и хлебобулочные изделия также могут вырасти в цене на 10-25%.

"Правительственное постановление об ограничении цен на социально значимые продуты сможет лишь некоторое время сдерживать резкий рост цен до стабилизации цен на энергоносители", - сказала эксперт.

К слову, ожидать, что будущий урожай поможет снизить цены на продукты питания или хотя бы затормозить их рост, не стоит. Сейчас многие страны столкнулись с дефицитом удобрений из-за их высоких цен, поэтому прогнозы относительно объемов будущих урожаев пока что не самые радужные.

Ранее сообщалось, в Украине рекордно поднялись цены на продукты. Некоторые подорожали на 20-30%. В частности, огурцы уже стоят по 90 грн/кг, томаты по 50-60 грн/кг, свекла по 15 грн/кг, белокочанная капуста по 20 грн/кг, морковь и лук по 13 грн/кг. В Госстате подсчитали, что за год овощи подорожали в 2,5 раза.

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