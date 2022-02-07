В Украине взлетели цены на продукты: хлеб и гречка стали "золотыми"

В Украине растут цены на продукты питания / REUTERS

В Украине с начала 2022 года продолжается рост цен на основные продукты питания, в том числе хлебобулочные изделия.

В материале Сегодня анализируется изменение стоимости продуктовой корзины украинцев с начала нового года, особенно "социально значимых" продуктов питания.

Отмечается, что в январе 2022 года украинец за корзину с "социально значимыми" продуктами питания платил примерно 489,75 грн. А уже в феврале эта сумма увеличилась до 504,66 грн.

Рост цен на продукты питания:

гречка: 50,20 грн в январе и 50,91 грн в феврале;

сахар: 25,78 грн в январе и 26,27 грн в феврале;

мука: 22,11 грн и 22,15 грн соответственно;

макароны: 25,10 грн. и 24,82 грн;

молоко 2,6%: 31,25 грн. и 32,68 грн;

хлеб ржаной: 30,66 грн. и 31,45 грн;

батон нарезной 500 гр: 23,02 грн. и 24,33 грн;

яйца куриные: 41,03 грн. и 39 грн;

филе курицы: 121,77 грн. и 127,93 грн;

вода минеральная 1,5 л: 14,24 грн. и 14,22 грн;

масло "Яготинское" 73% 200 г: 49,66 грн. и 53,30 грн;

масло "Щедрый дар" 870 мл: 54,93 грн. и 57,60 грн.

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Напомним, в Украине лидером подорожания остается подсолнечное масло. С 42 грн за литр на конец прошлого года в мае нынешнего средняя цена продукта подскочила до рекордных 62,57 грн/литр.

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Это происходит на фоне избыточного предложения продукта в стране: объемы производства масла в Украине в 15 раз превышают объем потребления.

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