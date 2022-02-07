В Украине взлетели цены на продукты: хлеб и гречка стали "золотыми"

В Украине подорожадли "социально значимые" продукты питания.
В Украине с начала 2022 года продолжается рост цен на основные продукты питания, в том числе хлебобулочные изделия.
В материале Сегодня анализируется изменение стоимости продуктовой корзины украинцев с начала нового года, особенно "социально значимых" продуктов питания.
Отмечается, что в январе 2022 года украинец за корзину с "социально значимыми" продуктами питания платил примерно 489,75 грн. А уже в феврале эта сумма увеличилась до 504,66 грн.
Рост цен на продукты питания:
- гречка: 50,20 грн в январе и 50,91 грн в феврале;
- сахар: 25,78 грн в январе и 26,27 грн в феврале;
- мука: 22,11 грн и 22,15 грн соответственно;
- макароны: 25,10 грн. и 24,82 грн;
- молоко 2,6%: 31,25 грн. и 32,68 грн;
- хлеб ржаной: 30,66 грн. и 31,45 грн;
- батон нарезной 500 гр: 23,02 грн. и 24,33 грн;
- яйца куриные: 41,03 грн. и 39 грн;
- филе курицы: 121,77 грн. и 127,93 грн;
- вода минеральная 1,5 л: 14,24 грн. и 14,22 грн;
- масло "Яготинское" 73% 200 г: 49,66 грн. и 53,30 грн;
- масло "Щедрый дар" 870 мл: 54,93 грн. и 57,60 грн.
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Напомним, в Украине лидером подорожания остается подсолнечное масло. С 42 грн за литр на конец прошлого года в мае нынешнего средняя цена продукта подскочила до рекордных 62,57 грн/литр.
Это происходит на фоне избыточного предложения продукта в стране: объемы производства масла в Украине в 15 раз превышают объем потребления.
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