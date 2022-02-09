В Украине цены на продукты выросли на 14,5% за год: что подорожало больше всего

Цены на продукты в Украине выросли на 14,5% за год / УНИАН

Средние цены на продукты питания в Украине в январе 2022 года выросли на 14,5% по сравнению с январем 2021-го.

Такая цифра превышает уровень инфляции за год, который составлял 10%. Об этом говорится в данных Государственной службы статистики Украины.

Рекордсменами по подорожанию стали подсолнечное масло (его цена за год выросла на 34,2%), овощи (подорожали на 27,5%), сахар (на 22,8%) и хлеб (на 19,6%).

Далее список продуктов, которые выросли в цене, выглядит так:

масло – на 14,2%,

мясо и мясопродукты – на 14,2%,

молоко – на 12,8%,

макаронные изделия – на 10,8%,

творог и твердый сыр – на 10,1%,

рыба и рыбопродукты – на 9,2%,

яйца – на 7,1%.

В то же время фрукты подешевели на 8,4%.

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По сравнению с декабрем прошлого года, в январе 2022-го потребительские цены в Украине в целом выросли на 1,3%. Цены на продукты питания увеличились на 2,6%.

При этом за месяц больше всего в цене выросли:

овощи – на 20,5%,

яйца – 3,9%,

фрукты – 2,5%,

хлеб – 1,9%,

молоко – 1,5%,

хлебопродукты – 1,3%,

мясо и мясопродукты – 1,3%,

масло – 1%.

Ранее сообщалось, что с начала года в Украине резко подорожали овощи и говядина. Рост в пределах 1% зафиксирован также в ценах на батон, ржано-пшеничный хлеб, макаронные изделия, овсяную и гречневую крупу. При этом средняя стоимость свинины и курицы, наоборот, снизилась.

Также цены на сахар в феврале в Украине рекордно выросли несмотря на то, что в январе 2022 года цена на этот продукт упала до 25,78 гривен. В 2021 году сахар стал одним из продуктов-рекордсменов по росту цены.

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