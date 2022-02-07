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Пачка масла уже почти 55 гривен, а овощи бьют рекорды: украинцам назвали новые цены на продукты

7 февраля 2022, 17:00
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Стоимость некоторых растет катастрофическими темпами.

В Украине подорожали продукты питания / УНИАН

В Украине продолжает дорожать сливочное масло. Упаковку весом 200 г можно купить за 54,46 грн/кг, а это на 7% дороже, нежели 2 недели назад. Растут в цене и остальные продукты.

Есть сразу несколько причин роста стоимости: уменьшение производства сливочного масла в нашем государстве, рост стоимости масла в ЕС (а это основной поставщик в Украину), сообщает пресс-служба УКАБ (Украинский клуб аграрного бизнеса).

Также повлияло подорожание сырья для выработки продукта (молока) и других составляющих себестоимости.

Рекордсмен - белокочанная капуста

Этот овощ за прошедшие недели подорожал на 11% и в среднем сейчас стоит около 21,59 грн/кг.

"В 2021 году украинские аграрии уменьшили посевные площади под капустой из-за низких цен на нее в 2020 году, когда они были вынуждены реализовать этот овощ либо по низкой рентабельности, либо вообще ниже себестоимости, что и заставило пересмотреть структуру посевов. Фактор уменьшения собственного производства в комбинации с ростом цен на капусту в соседних странах (если есть возможность экспортировать ее туда) привел к столь стремительному росту цены в этом году. Кроме того, увеличение стоимости энергоресурсов на ее хранение и сезонный фактор дополнительно способствовали ее дальнейшему росту", - объяснили подорожание капусты эксперты.

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Остальные овощи не отстают

Из-за фактора сезонности и увеличения затрат по хранению продукции за 2 последние недели росли средние цены на полках супермаркетов на: морковь (+10% до 14,70 грн/кг), лук (+7% до 15,40 грн/кг), свеклу (+7% до 16,40 грн/кг) и картофель (+5% до 9,14 грн/кг).

Ранее сообщалось, что в Украине подорожали "социально значимые" продукты питания. В январе 2022 года украинец за корзину с "социально значимыми" продуктами питания платил примерно 489,75 грн. А уже в феврале эта сумма увеличилась до 504,66 грн.

Также стоит отметить, что розничные сети украинских АЗС с 4 по 7 февраля повысили стоимость бензина и дизельного топлива от 0,2-1,6 гривны за литр.

Как свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", цена дизельного топлива выросла на 55 копеек, до 31,53 грн/л.

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Автор: Сергей Кущ
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