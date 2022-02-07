В Украине 40% сливочного масла - фальшивка: как отличить подделку

Проверка качества сливочного масла проводилась в популярных столичных супермаркетах и на рынках.
В супермаркетах Киева до 40% сливочного масла, которое находится на прилавках, является поддельной продукцией.
Об этом заявил исполнительный директор ОО Союз потребителей Украины Максим Несмиянов, ссылаясь на результаты проверки.
Проверка качества сливочного масла проводилась в популярных столичных супермаркетах и на рынках, сообщил специалист.
Эксперт уточнил, что по результатам анализов 40% из отобранных образцов масла на самом деле являются маргарином.
Не прошло проверку масло сливочное:
- Гомель-продукт (83,5% жирности);
- Белорусское (82,5%);
- Крестьянское (72,5%);
- Экстра (83%).
Напомним, в Украине лидером подорожания остается подсолнечное масло. С 42 грн за литр на конец прошлого года в мае нынешнего средняя цена продукта подскочила до рекордных 62,57 грн/литр.
Это происходит на фоне избыточного предложения продукта в стране: объемы производства масла в Украине в 15 раз превышают объем потребления.
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