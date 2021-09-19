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В Украине срежут помощь по безработице: кому не повезет и на что рассчитывать

19 сентября 2021, 13:32
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Безработным со страховым стажем 10-15 лет снизят пособие по безработице.

Безработица
В Украине изменят выплаты по безработице / УНИАН

В Украине размер пособия по безработице предложили определять в зависимости от страхового стажа и считать в процентах от средней зарплаты.

Как говорится в соответствующем законопроекте № 6067, размер пособия по безработице уменьшится, а продолжительность получения помощи сократится.

Как будут считать размер пособия по безработице

  • до 5 лет страхового стажа - 50% средней зарплаты;
  • от 5 до 15 лет - 60%;
  • от 15 до 25 лет - 70%;
  • более 25 лет - 80%.

Кто останется в проигрыше после реформы выплат по безработице

Отметим, что согласно новациям, безработные со страховым стажем 10-15 лет будут получать пособие по безработице в размере 60% среднего заработка (сейчас 70%). В выигрыше останутся только те, кто имеет страховой стаж более 25 лет – для данной категории пособие вырастет с 70% до 80% среднего заработка.

Сокращение сроков выплаты пособия по безработице

  • до 5 лет страхового стажа - 180 календарных дней;
  • от 5 до 15 лет страхового стажа - 240 календарных дней;
  • от 15 до 25 лет страхового стажа - 300 календарных дней;
  • свыше 25 лет страхового стажа - 360 календарных дней.

Как посчитают пособие по безработице в зависимости от стажа

Предлагается повышение минимальной границы страхового стажа для определения размера пособия в зависимости от длительности стажа:

  • размер выплаты привязывается к трудовой выслуге лет только в том случае, если в течение 18 месяцев перед регистрацией лица как безработного его страховой стаж составлял 12 месяцев;
  • безработные с 6 месяцами страхового стажа за последние 12 месяц получат минимальный размер пособия по безработице.

Пособие по безработице будут выплачивать в зависимости от продолжительности безработицы в процентах к определенному размеру:

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  • первая половина срока продолжительности выплаты пособия по безработице – 100%;
  • в дальнейшем - 50%.

Читайте такжеКак безработным помогут на время карантина - закон вступил в силуРанее в Госслужбе занятости заявили, что в стране с начала года был зафиксирован один миллион безработных.

Позднее в Госстате сообщили, что в третьем квартале уровень безработицы в Украине вырос до 9,9%.

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