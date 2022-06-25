За доллар - 45 гривен: украинцам раскрыли худший сценарий девальвации

/ УНИАН

С перспективой активной эмиссии гривны и снятия ограничения рынок будет активно реагировать, заявил финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

В комментарии изданию Strana он не исключил, что на рынке сохранятся инфляционные и девальвационные ожидания.

По его прогнозу, еще летом официальная инфляция в Украине превысит 20%. При этом по итогам 2022 года этот показатель может перевалить за 30%.

"Реальные же цены в магазинах и на рынках будут расти еще быстрее. Одновременно по мере снятия действующих ограничений и перехода страны на гибкий курс (с открытием межбанка) ожидается серьезная девальвация гривны", - говорит эксперт.

Аналитик пояснил, что затянутая "экономическая пружина рано или поздно выстрелит".

"Лучше, если это будет контролируемая девальвация. Я пока остаюсь в прогнозе 45 грн/$, если не будет внешней поддержки в соответствующих объемах и сроках поступления. В лучшем случае курс будет в районе 40 грн/$, с перспективой позже (по мере восстановления и поступления инвестиций) возврата к 35-38 грн/$. Через год или меньше. Если входящий в Украину денежный поток будет выше исходящего, при условии профицитного платежного баланса. Это оптимистический сценарий", — добавил Шевчишин.

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