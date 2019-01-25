Российский политолог рассказал о "свинье" Путина для Порошенко

Президенты РФ и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко / Reuters

Для Москвы нет большой разницы, кто станет следующим президентом Украины, поскольку ей важно сохранить свою геополитическую стратегию в отношении Киева - продавать в Европу энергоресурсы в обход страны и нанести ей экономический ущерб ослаблением транзита, а в президенте Петре Порошенко Кремль видит "личного врага".

Такое мнение выразил российский политолог Дмитрий Орешкин в чате на Главреде.

"Если судить с точки зрения тактических задач, то Кремлю приятно "подложить свинью" (Петру) Порошенко. Ведь Кремлю намного приятнее было бы иметь в качестве президента Украины Юлию Тимошенко. Но радикально от этого мало что изменится, потому что стратегия Москвы останется та же самая - продавать в Европу энергоресурсы в обход Украины... Потому не столь важно, будет ли в Украине президентствовать Тимошенко, Порошенко или Зеленский", - говорит Орешкин.

Читайте такжеПолусвятой Петр: как Порошенко готовится сотворить политическое чудоВместе с тем убежден эксперт, даже если на выборах победит Юлия Тимошенко, она не сможет вырваться из устоявшегося тренда - "прочь от Москвы".

"Ей придется этому тренду соответствовать. Возможно, она его притормозит, возможно, по старинным договоренностям с Путиным она немного что-то улучшит в отношениях с Россией. Главное, что ее победа будет воспринята в информационном пространстве как стратегический выигрыш России, потому что Порошенко проиграл", - считает Орешкин.

По его словам, "есть вещи, которые не так уж сильно зависят от персонажей".

"Персональный вопрос - это испортить жизнь Порошенко. А стратегические вопросы уже не под контролем Москвы, потому что так или иначе Украина своим, может быть, не таким прямым и не таким эффективным методом, но ползет в сторону рыночной экономики, правового государства, гарантий частной собственности и т.д. Медленно. Извилисто. Но - в сторону от Кремля. И любой украинский президент будет вынужден в этот тренд вписываться", - заключил он.

Читайте такжеЧто ждет Украину в случае победы Порошенко, Тимошенко и ЗеленскогоНапомним, президентская кампания в Украине стартовала 31 декабря. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00.00 29 марта 2019 года.

Результаты выборов будут установлены до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре, который пройдет 31 марта, более 50 процентов голосов, то второй тур будет назначен на 21 апреля.