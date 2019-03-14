Rzeczpospolita: О чем говорит успех Зеленского в Украине

Владимир Зеленский / gordon.ua

Украинцы, а вместе с ними и поляки с некоторым удивлением обнаружили в начале этого года, что телезвезда Владимир Зеленский имеет хорошие шансы на победу на президентских выборах в Украине 31 марта. Большинство соцопросов показывают, что он победит как действующего президента Петра Порошенко, так и украинскую "железную леди" Юлию Тимошенко. Об этом пишет эксперт по международным отношениям и преподаватель Варшавского университета Анджей Шептицкий в своей статье на Rzeczpospolita, перевод которой публикует Главред.

Читайте такжеВ чем Зеленский уже перегнал Порошенко и что это значитЗеленский не похож на Рональда Рейгана. 40-й президент Соединенных Штатов в течение 25 лет был театральным и телевизионным актером, а позже примерно 13 лет был активным членом Республиканской партии и занимал пост губернатора штата Калифорния. Зеленский немного похож на Арнольда Шварцнеггера, который использовал свою популярность в политической деятельности. Однако, до того, как культурист из Австрии стал губернатором Калифорнии, он был политически активен как на государственном, так и на национальном уровне. Зеленский знает политику только благодаря популярному сериалу "Слуга народа", в котором он из обычного украинца превращается в президента Украины.

Перспектива победы Зеленского открывает новый этап в бурной политической истории независимой Украины. Граждане и западные партнеры Украины больше не волнуются по поводу соответствия предстоящих выборов демократическим стандартами. Действующий президент Петр Порошенко надеялся, что сможет использовать админресурс и СМИ, контролируемые олигархами, чтобы победить на выборах, но по-видимому, просчитался.

Сегодняшняя Украина далека от политической реальности 20-летней давности, когда президент Леонид Кучма умело руководил выборами и победил во втором туре допотопного лидера Коммунистической партии Петра Симоненко. Украина также не похожа и на другие постсоветские государства, такие как Азербайджан, где в 2018 году действующий президент Ильхам Алиев победил на президентских выборах в первом туре, набрав 86% голосов, или Молдову, формально управляемую проевропейским олигархом Владом Плахотнюком и пророссийским президентом Игорем Додоном.

Читайте такжеФеномен Зеленского как главный итог новых президентских рейтинговПосле Евромайдана и войны с Россией, Украина в значительной степени преодолела региональные разногласия и связанную с ними дилемму внешнеполитической ориентации (Восток или Запад?). На нынешних выборах основной ставкой больше не является победа "кандидата Запада" или "кандидата России". Порошенко представляет себя проевропейским патриотом и Зеленский также осуждает аннексию Крыма и войну на Донбассе. Тем не менее, Украина больше не является внутренне раздираемой страной, что было особенно заметно во время президентских выборов в 2004 году. Сегодня региональные различия в поддержке отдельных кандидатов ничем не отличаются от аналогичных в западных странах.

В таком случае, существует ли перспектива победы Зеленского? Ответ на этот вопрос не является однозначным. Впечатляющие успехи украинского комика в соцопросах и, возможно, также на предстоящих выборах свидетельствуют о том, что украинская политическая система стала действительно демократической. Власти больше не могут управлять выборами в своих интересах. Вызывает большее беспокойство тот факт, что главным бенефициаром этой ситуации является кандидат без политического опыта, что в контексте войны с Россией и необходимых реформ может сулить проблемы. Тем не менее, в Польше был свой Станислав Тыминский (канадский бизнесмен польского происхождения, который неожиданно занял первое место в первом туре на выборах в Польше в 1990 году, – ред.). Так что вполне возможно, что и Украина столкнется со своим Тимынским.