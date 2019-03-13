Зеленский обгоняет Порошенко при любом раскладе: чем интересен новый соцопрос

13 марта 2019, 14:16

Около 73% украинцев утверждают, что обязательно будут голосовать на предстоящих выборах.

Владимир Зеленский
Зеленский обгоняет Порошенко при любом раскладе: новый соцопрос / Forbes

Известный шоумен Владимир Зеленский по-прежнему является бессменным лидером рейтинга среди кандидатов в президенты Украины.

Согласно исследованию Центра социальных и маркетинговых исследований "Социс", за Зеленского готовы проголосовать 20,7% респондентов. Речь идет о людях, которые к середине февраля уже точно определились, что обязательно будут голосовать, а также тех, кто еще затрудняется сказать, будет голосовать или нет – но уже знает, за кого отдал бы свой голос.

Читайте такжеВ чем Зеленский уже перегнал Порошенко и что это значитВторое место занимает Петр Порошенко: у него 13,2%. За Юлию Тимошенко готовы отдать свои голоса 11,0% респондентов.

За Юрия Бойко готовы проголосовать 6,5% опрошенных, за Анатолия Гриценко и Олега Ляшко – 5,8% и 3,5% соответственно.

В то же время около 24% избирателей еще не знают, за кого отдадут свой голос.

Если брать за основу лишь тех, кто обязательно будет голосовать и при этом определился со своим выбором, то результаты голосования выглядели бы следующим образом:

  • Зеленский – 27,7%,
  • Порошенко – 19,6%,
  • Тимошенко – 14,8%,
  • Бойко – 9,6%,
  • Гриценко – 8,2 %,
  • Ляшко – 4,8%.

В своих заявлениях населения показывает достаточно активную позицию по волеизъявления. Около 73% украинцев утверждают, что обязательно будут голосовать на предстоящих выборах президента Украины 31 марта. Колеблются 19% опрошенных. Всего около 8% твердо заявили, что голосовать не будут.

Читайте также"Сетки" и подкуп избирателей: эксперт рассказала о махинациях и шулерстве на выборахПримечательно, что в ходе исследования респондентам также было предложено ответить на вопрос: "Скажите, а кто из следующих кандидатов, по Вашему мнению, победит?" Наиболее вероятным победителем при этом назвали Порошенко (23,9%). Победу Зеленского прогнозируют 19,3% опрошенных, а Тимошенко – 13,2%.

В победу остальных кандидатов респонденты верят неохотно: ни один из кандидатов не получает показатели выше 3%. А около четверти опрошенных (24%) еще не смогли определиться с тем, кто именно станет следующим президентом Украины.

Согласно предыдущему исследованию Центра социальных и маркетинговых исследований "Социс", Зеленский получил бы поддержку 24,7% населения среди тех, кто примет участие в голосовании (обязательно буду голосовать + трудно сказать, буду голосовать или нет) и определился со своим выбором. За Порошенко готовы были отдать свои голоса 19,2% респондентов, а за Тимошенко – 15,9% опрошенных.

Напомним, Зеленскому доверяют вдвое больше, чем Порошенко. Согласно данным Рейтинга, проголосовать за Зеленского на предстоящих выборах президента 2019 готовы 24,7% избирателей.

Выборы президента 2019 в Украине

В последний день 2018-го — 31 декабря, в нашей стране началась новая президентская избирательная кампания. 8 февраля ЦИК завершила регистрацию: опубликован список кандидатов в президенты.

Изначально комиссия зарегистрировала 44 кандидата на пост президента Украины. Однако 1 марта мэр Львова, лидер партии Объединение Самопомощь Андрей Садовый снялся с президентских выборов в пользу Анатолия Гриценко. Мэр Львова стал первым из 44 кандидатов, отказавшихся от участия в выборах.

За ним о своем снятии объявил другой кандидат — Дмитрий Гнап. Он тоже сделал это в пользу Гриценко.

Затем свою кандидатуру с выборов снял Сергей Кривонос — высокопоставленный офицер ВСУ. Он считает нецелесообразным менять Верховного главнокомандующего — президента Петр Порошенко, — поскольку сохраняется риск полномасштабной и открытой агрессии России против Украины.

7 марта кандидат в президенты Евгений Мураев снял свою кандидатуру в пользу другого кандидата — Александра Вилкула.

Последним на данный момент снялся с выборов Дмитрий Добродомов — кандидат от партии Народный контроль, нардеп-мажоритарщик. Теперь кандидатов в президенты на выборах 2019 осталось уже меньше четырех десятков.

8 марта в ЦИК назвали окончательное число кандидатов в президенты Украины. В избирательный бюллетень на выборах президента Украины 31 марта будет внесено 39 кандидатов, сказано в решение комиссии.

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