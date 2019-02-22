Зеленский оторвался от преследователей в новом президентском рейтинге

Владимир Зеленский остается лидером предвыборного рейтинга / УНИАН

Известный шоумен Владимир Зеленский остается лидером рейтинга среди кандидатов в президенты Украины.

Согласно исследованию Центра социальных и маркетинговых исследований "Социс", он получил бы поддержку 24,7% населения среди тех, кто примет участие в голосовании (обязательно буду голосовать + трудно сказать, буду голосовать или нет) и определился со своим выбором.

При этом второе место занимает нынешний президент Петр Порошенко, за которого готовы отдать свои голоса 19,2% респондентов.

На третьем месте оказалась лидер "Батькивщины" Юлию Тимошенко, которую намерены поддержать 15,9% опрошенных.

Далее кандидаты в президенты разместились в предвыборном рейтинге в следующем порядке:

- сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За життя" Юрий Бойко - 10,7%;

- лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко 6,9%;

- председатель Радикальной партии Олег Ляшко - 6 5%.

/ socis.kiev.ua

Социологи отметили, что в целом, около 20% избирателей на данный момент еще не знают, за кого отдадут свой голос.

Моделируя ситуацию, которая происходит в день выборов, и принимая в расчет и за основу только тех, кто обязательно будет голосовать и, соответственно, определился со своим выбором, результаты голосования выглядели бы следующим образом: Зеленский - 23, 8%, Порошенко - 20,3%, Тимошенко - 15,9%, Бойко - 11,5%, Гриценко - 6,6%, Ляшко - 5,5%.

/ socis.kiev.ua

Кроме того, в ходе исследования респондентам было предложено сделать собственные прогнозы того, кто станет следующим президентом.

"Наиболее вероятным победителем на президентских выборах респонденты считают Порошенко - 23,9%. Победу Тимошенко прогнозируют 16,3% опрошенных, а Зеленского - 12,5%. В победу остальных кандидатов респонденты верят неохотно, ни один из кандидатов не получает показатели выше 5%", - отмечается в пресс-релизе по результатам опроса.

/ socis.kiev.ua

При этом около трети опрошенных (32,2%) не смогли определиться с ответом, кто именно станет следующим президентом.

"Социс" провел общенациональное исследование с 8 по 18 февраля 2019 года. Выборка - 2 тысячи респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Выборка репрезентативна для населения Украины старше 18 лет по полу, возрасту, типу поселения и области проживания.

Метод исследования - личное формализованное интервью (face-to-face) по месту жительства респондента. Статистическая погрешность исследования: +/- 2,1%.

Напомним, согласно данным всеукраинского опроса, проведенного Институтом социальных технологий "Социополис", Зеленский окончательно закрепился в лидерах предвыборной гонки.

Ранее издание The Independent написало, что у Зеленского огромные шансы стать президентом Украины. Недоверие большинства украинцев к старой гвардии политиков сыграет в пользу Зеленского на предстоящих выборах.

В последний день 2018-го — 31 декабря, в нашей стране началась новая президентская избирательная кампания. 8 февраля ЦИК завершила регистрацию: опубликован список кандидатов в президенты. Всего комиссия зарегистрировала 44 кандидата на пост президента Украины.