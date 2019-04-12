Вызывает отвращение: журналист объяснил, почему украинцы ополчились против Порошенко

В Украине на выборах 2019 проголосуют за Владимира Зеленского, считает журналист

Российский журналист и публицист Леонид Радзиховский считает, что действующий президент и кандидат на этот пост на выборах в Украине 2019 Петр Порошенко не победит в избирательной гонке.

Глава государства "вызывает отвращение у своих бывших избирателей ", поэтому они будут голосовать против него, то есть за его конкурента — Владимира Зеленского, рассказал журналист во время чата на Главреде.

По словам собеседника, "Порошенко просто осточертел Украине".

"Я не верю в победу Петра Порошенко на президентских выборах в Украине. В Украине достаточно грамотная социология, по крайней мере, на этих выборах она себя неплохо показала", — отметил публицист.

Радзиховский отметил, что, согласно соцопросам, Порошенко ожидает поражение, причем поражение с большим отрывом от Зеленского. "Последние соцопросы, которые я читал, говорят, что соотношение будет примерно 50/15", — заявил журналист.

"В 2014 году он (Порошенко — Ред.) победил в первом туре президентских выборов, получив 9 миллионов голосов, а сейчас в первом туре он получил 3 миллиона голосов. Это — политический крах…", — сказал собеседник.Читайте такжеПобеда любой ценой: какие технологии помогли Порошенко выйти во второй тур

Напомним, 31 марта прошел первый тур выборов президента Украины 2019. В Центральной избирательной комиссии огласили официальные результаты выборов президента — победил Владимир Зеленский, который набрал 30,24% голосов избирателей, а второе место занял Петр Порошенко с результатом в 15,95% голосов.

Поскольку никто из кандидатов в президенты в результате выборов 2019 Украина не набрал свыше 50% голосов избирателей, Центризбирком анонсировал второй тур избирательной гонки. Второй тур выборов в Украине 2019 запланирован на 21 апреля.

Социологическая группа Рейтинг провела опрос и выяснила, что перед вторым туром выборов президента 2019 Зеленский больше, чем в два раза опережает действующего президента.