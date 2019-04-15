На дебаты к Порошенко на ICTV придет советник Зеленского

Порошенко и Зеленский не смогут лично встретиться в студии ICTV / НБН

Кандидат в президенты Владимир Зеленский лично не появится в студии телеканала ICTV, где ранее были анонсированы его дебаты с президентом Петром Порошенко.

Как сообщается в анонсе на сайте ICTV, в студию придет представитель штаба шоумена.

С Петром Порошенко в политической программе "Свобода слова" примет участие советник Зеленского, бывший министр финансов Александр Данилюк.

Как известно, о дебатах в студии ICTV Порошенко говорил во время своего выступления на НСК Олимпийский. Зеленский на стадион, как и обещал ранее, не пришел, поэтому глава государства пригласил оппонента встретиться в эфире телевизионной программы.

Напомним, накануне Зеленский записал очередное обращение к Порошенко. Шоумен рекомендовал гаранту прекратить бегать по телеканалам, а заняться своими функциональными обязанностями.

При этом выступление Порошенко на Олимпийском 14 апреля в штабе Зе! Команды назвали его "агитационным митингом".