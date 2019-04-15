"Когда вы насдаетесь анализов и накричитесь на стадионе": Зеленский ответил на песенный призыв Порошенко

Зеленский ответил на песенный призыв Порошенко

Кандидат в президенты и шоумен Владимир Зеленский записал новое обращение к своему сопернику на выборах 2019 и нынешнему президенту Петру Порошенко.

На видео, которое он разместил у себя в Facebook, Зеленский прокомментировал вчерашнее выступление Порошенко на Олимпийском, где президент распевал в его честь песни.

"Хочу обратиться к человеку, который занимает очень серьезный пост, пост президента Украины. Господин, Порошенко, я очень хочу, чтобы вы от "Я услышал" перешли к "Я сделаю". А именно: посадили убийц Катерины Гандзюк, посадили Свинарчуков и вспомнили о том, что вы забыли о наших пленных моряках, которые сейчас сидят за решеткой и ждут, пока вы набегаетесь по каналам в поисках Зеленского, насдаетесь анализов всем и накричитесь на стадионе. Пожалуйста, сделайте это, это ваши дела ", – заявил на видео Зеленский.

Читайте такжеВ России "возбудились" из-за пения Порошенко в адрес ЗеленскогоПо его словам, шоумен может стать президентом, но в то же время президент, ставший шоуменом, – "это печально".

"Дебаты 19-го (апреля – ред.), дела – каждый день", – резюмировал он.

Ранее в пресс-службе Зеленского напомнили, что их кандидат ждет оппонента на дебаты на НСК Олимпийский 19 апреля в 19.00. Там напомнили, что сначала в штабе Порошенко были согласны на эту дату и время, однако потом почему-то передумали, "начали появляться какие-то новые условия, но это все может бесконечно продолжаться".

Читайте такжеВ Сети обсуждают борд с "концом" ПорошенкоПри этом выступление Порошенко на Олимпийском 14 апреля в штабе Зе! Команды назвали его "агитационным митингом".

"Петр Алексеевич сказал, что "стадион – так стадион"… Дебаты в студии Общественного не являются требованием закона, об этом наша сторона неоднократно говорила. Требованием закона является проведение дебатов накануне дня тишины, то есть на этот раз – это 19 апреля. Законодательство не требует проведения дебатов в студии Общественного, это постановление ЦИК, но это не является требованием закона", – подчеркнули в Зе! Команде.

Напомним, эксперты проанализировали мимику и жесты кандидатов в президенты. Психолог отмечает, что в схватке сошлись лидерство и открытость.