Эксперты проанализировали мимику и жесты кандидатов в президенты

15 апреля 2019, 01:03

Психолог отмечает, что в схватке сошлись лидерство и открытость.

Порошенко Зеленский дебаты на НСК
Порошенко и Зеленский выдают особенности своего характера на языке жестов / Главред

Специалист в области психологии Валентин Ким рассказал о важной составляющей языка тела, который может охарактеризовать для избирателя кандидатов в президенты.

"Мы сейчас наблюдаем очень интересный поединок между очень разными кандидатами, по своим невербальным признакам", - цитирует психолога ТСН.

По словам Кима, Петр Порошенко является опытным политиком, его мимика и жесты это подтверждают. Владимир Зеленский – новичок, однако тоже привык играть, но, впрочем, на другой сцене. И, несмотря на то, что зачастую спичи кандидатам пишут сотрудники штабов, их манера публичного выступления может рассказать о многом, и это позволит избирателям избежать политического обольщения.

Психолог отмечает, что манера Порошенко делать вертикальные жесты руками свидетельствует о его лидерских качествах.

"Жесты вертикально ориентированные, сверху вниз – это жесты власти. Лидерства, управления, контроля. Указательный палец очень часто используют люди, которые занимают лидерскую позицию. Политики, которые выступают перед большим окружением, ибо потому что это жест, который привлекает внимание", - объясняет психолог.

Эксперт заметил, что локти действующего президента часто прижаты к туловищу и это его характеризует, как мастера коммуникации. Порошенко пытается контролировать себя ежеминутно и нередко пытается дать публике четкий указ.

Читайте также"Это митинг": в штабе Зеленского прокомментировали дебаты Порошенко на ОлимпийскомЗеленский довольно много жестикулирует, его движения размашисты и открыты.

"Владимир Зеленский – это человек эмоциональный. Менее склонен к самоконтролю. Человек толчка, творческого порыва, энергичный", - дополняет Ким.

Шоумен еще не наработал четкой жестикуляции и в новом амплуа ему сложно справится с волнением. Пытаясь сдержать эмоции, Зеленский двумя руками хватается за микрофон или ищет поддержку, например, в лице своей жены Елены.

Основательница школы красноречия Ольга Граблюк заметила, что голос Порошенко уравновешенный, доверчивый, с активными паузами и акцентами.

"Отсутствие суеты. Без спешки, взвешенность и речь такая же. Активные паузы, активные акценты. Он очень хорошо работает с силой голоса. Он принял решение, он действует", - характеризует она президента.

Зеленского Граблюк увидела эмоциональным и энергичным.

"Это энергия, молодость, упорство, готовность к новому", - добавляет эксперт.

Граблюк отметила, что уверенность Порошенко придает хорошее владение украинским языком. У Зеленского мало опыта публичных выступлений на украинском, поэтому при переводе он постоянно пытается себя контролировать, и это ему доставляет определенный дискомфорт.

Эксперты сошлись во мнении, что опытный Порошенко лишь отрабатывает себя, как политика. В отличие от него, Зеленский привык к иной публике, поэтому он только учится политической выносливости и самоконтролю.

Напомним, ранее Главред собрал главные тезисы из выступления Петра Порошенко на дебатах на НСК Олимпийском.

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Петр Порошенко Владимир Зеленский ТСН. Тиждень выборы-2019
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